Motociklų sporto žvaigždė N. Jucius: per varžybas kraujas tiesiog verda nuo adrenalino

Šįkart Trakų rajone esančiame „Auto Moto“ parke varžėsi 175 motociklininkai.

N. Jucius, kaip ir pirmajame etape, neturėjo lygių absoliučioje įskaitoje.

Nerimantas pasirinko įveikti trasą be sustojimų su pilnu degalų baku. Nors pirmuosius ratus sekėsi įveikti sunkiau, o varžovai spustelėjo greitį, tačiau lengvėjant bakui pavyko įsivažiuoti, pagauti ritmą bei iškovoti antrąją pergalę iš eilės.

Taip pat N. Jucius triumfavo ir greičiausioje „Enduro“ klasėje.

Perrašė motociklų sporto istoriją

Šįkart 6,5 km ilgio „Auto Moto“ parko trasoje dalyvių laukė duobės, lieptai per griovius, siauros perėjos miškingoje vietovėje, tramplynai ir rąstai su malkomis.

Pasak varžybų organizatoriaus Luko Permino, varžybų dalyviams nebuvo kada nuobodžiauti, turėjo gerokai paprakaituoti ir demonstruoti ištvermę.

Tą „Vakarų ekspresui“ patvirtino ir N. Jucius.

„Varžybos buvo labai sunkios: dalyvių gausybė, labai sudėtinga buvo lenkti varžovus siauroje trasoje.

Vietomis buvo ir gana pavojinga. Visą trasą važiavau įsitempęs, nes aplink didelės kliūtys: malkos, rąstai, akmenys, liepteliai. Vien kliūtys... Smagu, kad viskas man puikiai pavyko ir vėl tapau nugalėtoju“, – sakė N. Jucius.

Lietuvos motociklų sporto federacijos (LMSF) prezidentė Giedrė Janušauskė džiaugėsi, kad šiomis varžybomis susidomėjimas vis auga.

„Susidomėjimas „Cross Country„ disciplina – didėja. Vien pradedančiųjų antrajame etape – 82 iš 175. Smagu, kad, užuot važinėję miškais, kartais ir nelegaliomis trasomis, sportininkai jungiasi į LMSF bendruomenę, kuri pasisako už gamtos tausojimą, tvarumą ir sportinio meistriškumo kėlimą specialiai paruoštose trasose“, – akcentavo G. Janušauskė.

Šių varžybų absoliutus nugalėtojas N. Jucius praėjusiais metais tapo net trijų disciplinų: motociklų kroso, „Enduro“ bei „Cross Country“, Lietuvos čempionu. Iki tol nė vienam lietuviui per vieną sezoną to padaryti nebuvo pavykę. Nors neslėpsiu, per varžybas kraujas tiesiog verda nuo adrenalino“, – sakė N. Jucius.

Tuoj pat jis pridūrė: „Jei ir nugriūvi, tuo metu net nejauti skausmo, atsistoji nuo žemės, nusipurtai dulkes ir leki toliau į trasą.“

Po pievas – nuo 10 metų

Kai dar dešimtmečiam Nerimantui senelis padovanojo seną nevažiuojantį mopedą „Ryga“, net nemąstė, kad iš šio berniuko išaugs tikra motociklų sporto žvaigždė.

„Galbūt padėjo tai, kad senelis padovanojo nevažiuojantį motociklą ir sakė pačiam jį susiremontuoti. Kai pats įdedi darbo ir širdies, tada ir dovana tampa mielesnė ir artimesnė širdžiai“, – sakė sportininkas.

Jis puikiai pamena, kaip su tėčiu tvarkė minėtą mopedą ir su kokiu malonumu vėliau lakstė po savo gimtojo miestelio – Kvėdarnos – pievas ir laukus.

„Mano gimtinėje – daug pievų, laukų, miškų, tad buvo kur palakstyti. Prie mopedo vairo sėdžiu nuo dešimties metų, tad patirties tikrai turiu“, – šyptelėjo N. Jucius.

Tiesa, į motociklų sportą jis pasuko gerokai vėliau – nuo 16-os ir šiuo sportu jau užsiima beveik 11 metų.

„Vieną dieną pabodo važinėti po pievas. Užsinorėjau sportinės kovos ir varžybų. Pirmąsias pergales šiame sporte pradėjau skinti septyniolikos. Taip ir užsikabinau“, – sakė motociklininkas.

Po griūties – raktikaulio lūžis

Prakalbus apie tai, kad vaizdas motokroso trasoje, kai gaudžia motociklų varikliai ir į orą skraido jų būriai, iš pažiūros atrodo išties pavojingai, ir pasiteiravus, ar dažnos sportininkų traumos, N. Jucius atsakė:

„Rizikos lygis turbūt yra didesnis nei daugelio kitų sporto šakų, tačiau jei viską atlieki profesionaliai, tada tai tampa tiesiog įprasta ir apie jokius pavojus net nemąstai. Kai pakyli aukštai į orą, tiesiog nebejauti. Tai tampa natūraliu veiksmu.“

Tiesa, N. Jucius teigė, kad adrenalino kaskart per varžybas pasisemia į valias.

„Buvau ne kartą kritęs, teko patirti ir rankos lūžį, buvo lūžęs ir raktikaulis, ir skilęs čiurnos kaulas, tačiau tuo metu nieko nejauti. Taip būna užvaldęs adrenalinas, kad skausmą pajauti tik vėliau“, – sakė sportininkas.

Visgi, jo įsitikinimu, per 11 metų profesionalaus sportininko karjerą patirti tik tokias traumas – ne bėda.

„Būna, kad ir krepšininkai aikštelėje patiria kur kas rimtesnes traumas. Manau, kad man čia nieko rimto nenutiko“, – šyptelėjo N. Jucius.

Viena iš didžiausių N. Juciaus su sportu susijusių svajonių – išbandyti jėgas Dakaro ralyje. „Pradėsiu startuoti raliuose ir pažiūrėsiu, kaip man seksis. Jei viskas gerai, labai norėčiau startuoti ir Dakaro ralyje. Tai viena iš mano svajonių“, – akcentavo N. Jucius.

Trečiasis Lietuvos „Cross Country“ čempionato etapas vyks balandžio 23 dieną Vievyje, „Crazy Ferma“ trasoje. Tikimasi, kad varžybų lyderis N. Jucius nenuleis kartelės ir vėl įrodys esantis geriausias.

„Šeštadienį vyks „Cross Country„ varžybos, o sekmadienį – pirmasis perimetro etapas su kelio knyga. Nežinau, ar fiziškai pavyks visur suspėti, nes tam reikia pasiruošti ir motociklą, ir užsidėti kelio knygą. Žiūrėsime, ar visur spėsiu. Bet prioritetas – trečiasis Lietuvos „Cross Country„ čempionato etapas. Ten tikrai dalyvausiu“, – „Vakarų ekspresui“ sakė 27-erių tituluotas lenktynininkas.