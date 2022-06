Paskelbė elektromobilių varžybų „Ignitis ON: pažink Lietuvą“ dalyvius

Tačiau pirmiausiai norime atkreipti dėmesį į tai, kad visi, besidomintys elektrinio transporto naujovėmis, turės daugybę galimybių stebėti varžybas tiesiogiai telefone ar kompiuteryje ir net išbandyti svajonių automobilį.

Šiemet pirmą kartą vyks varžybų tiesioginė transliacija internete. Visuose dalyvių automobiliuose bus įrengti „BlackVue“ vaizdo registratoriai, kurie vidaus ir išorės vaizdą realiu metu perduos į debesiją. Norint stebėti transliaciją tereikia atsisiųsti nemokamą aplikaciją (iOS/Android) arba prisijungti prie „BlackVue Cloud“ (Windows/Mac OS).

Savo favoritus galėsite pasirinkti žemėlapyje ir matysite vaizdą iš automobilio, greitį ir net vietą, kurioje automobilis yra. Papildomus duomenis apie dalyvius bus galima matyti „FleetComplete“ sistemos žemėlapyje, patalpintame lrytas.lt.

Visus naujausius elektromobilius gyvai bus galima pamatyti birželio 17 d. prie Vilniaus miesto savivaldybės nuo 9.00 iki 10.00 val. ir finiše Druskininkuose. Čia visi elektromobiliai bus išrikiuoti Vilniaus alėjoje nuo 18.00 val. iki 20.00 val. Kol bus ruošiamasi nugalėtojų apdovanojimui, automobilius galės išbandyti ir visi svarstantys įsigyti tokią transporto priemonę.

Kas nugalės kelyje į „Nidą“?

Varžybų dalyviai į Nidą nekeliaus, tačiau su kai kuriais šios klasės automobiliais teoriškai Nidą galima pasiekti be papildomos įkrovos. Magistralėje tektų važiuoti lėčiau nei leidžiama, atsižvelgti į oro sąlygas, bet nereikėtų ieškoti laisvos įkrovimo stotelės, o jų tikrai dar trūksta. Varžybų dalyviai, norėdami per 6 valandas nuvažiuoti kuo daugiau, be abejo, turės įkrauti baterijas.

Patirtis rodo, kad lėtas važiavimas čia nugalėti nepadeda. Geriau riedėti maksimaliu leidžiamu saugiu greičiu ir stoti įkrovimui. Beje, šioje klasėje labai nedaug automobilių gali efektyviai išnaudoti daugiau nei 50 kW galios stoteles.

Tiesa, didesnės nei 50 kW galios stotelių kol kas nėra ir dešimties, tad tikėtina, kad dalyviai dažniausiai rinksis „Ignitis ON“ ar Lietuvos automobilių kelių direkcijos stoteles. Kas favoritai? Kai kurių dalyvių, kurie startavo ir pernai, rezultatus galima bandyti prognozuoti. Žinoma, jie pasimokė iš pernykščių klaidų ir, tikėtina, jų nebekartos. Naujokams bus sunkiau, bet pernykštė „FIAT 500 La Prima“ pergalė savo klasėje rodo, kad visi gali tikėtis sėkmės.

Komanda „EV Motors“. Automobilis „Seres 3“. Pernai jie liko penkti savo klasėje. O galėjo dalintis 2 vietą su „Autovici“ „Peugeot“, jei nebūtų gavę baudų. Šiemet ekipaže tie patys vairuotojai – Simonas Ramanauskas ir Giedrius Lelevičius, todėl visai realu, kad pasieks geresnį rezultatą.

Komanda „Spark“. „Spark“ yra elektromobilumo pionierius Lietuvoje ir puikiai visiems pažįstamas prekės ženklas. 2018 pirmos vietos nugalėtojai sugrįžta siekti tik aukščiausių rezultatų. Komanda automobilį galėjo rinktis iš didžiausio parko ir, matyt, ne veltui pasirinko „VW ID.3 Pure Performance“.

Vienu įkrovimu jis gali įveikti iki 352 km, o tai didžiausias skaičius šioje klasėje. Viskas priklausys nuo ekipažo sugebėjimų išnaudoti šį nedidelį pranašumą prieš konkurentus.

Komanda „Vilnius dūzgia“. Ir šis ekipažas varžysis su „VW ID.3 Pure Performance“, tai kol kas vienas populiariausių automobilių „Nidos“ klasėje. Jau penktus metus iš eilės Vilniaus miesto savivaldybės administracija turi savo atstovus varžybose. „Vilnius dūzgia“ komandą sudaro daugkartiniai pastarųjų metų prizinių vietų laimėtojai. Laura Urniežiūtė ir Vidmantas Balčas ankstesnėse varžybose būdavo skirtingose komandose, bet šiemet nusprendė sujungti jėgas ir bandyti pakartoti 2021 m. rezultatą – laimėti pirmą vietą savo kategorijoje.

Komanda „Vilnius dūzgia 2“. Dar viena Vilniaus miesto savivaldybės komanda ir dar vienas „VW ID.3 Pure Performance“. Pirmoji vairuotoja Dovilė Šulcienė paskutinį kartą varžybose dalyvavo, kuomet dar reikėjo kuo greičiau iš Vilniaus pasiekti Palangą. Naujas varžybų formatas tik dar labiau didina susidomėjimą bei kelia azarto jausmą. Aušrai Raškevičienei šis startas bus pirmas, tad tikimasi labai daug įspūdžių.

Komanda „Lexus Vilnius“. Elektromobilių varžybose „Lexus“ debiutuoja su pirmuoju visiškai elektriniu „UX300e“. Popieriuje jo įveikiamas atstumas mažiausias klasėje (313 km), bet priminsime, kad pernai „FIAT 500“ irgi niekas nelaikė favoritu. Ramūnas Giedrys ir Vytautas Staliūnas irgi naujokai renginyje, tačiau statistika rodo, kad čia naujokai dažniausiai ir nugali.

Komanda „Lexus Vilnius Ladies“. Dar viena „Lexus“ komanda, kuri žada nustebinti. Merginos iš „Mototoja“ yra techninių kompetencijų nestokojančios žavios damos.

Sako, kad „Lexus“ automobiliams ir jų klientams atiduoda visą meilę, pagarbą, dėmesį – nuo pardavimo iki serviso paslaugų proceso. Ingrida Šliogerytė – „Lexus“ pardavimų vadovė. Sigita Dobrovolskytė – „Lexus“ ir „Toyota“ serviso vadovė. Nusiteikusios šauniai sudalyvauti elektromobilių varžybose ir nenusileisti vyrų ekipažams.

Komanda „Peugeot Electric“. Vitoldas Milius ir Aidas Bubinas gali nugalėti su bet kokiu automobiliu, o šį kartą jie pasirinko „Peugeot e-208“. Pernai trys tokie automobiliai užėmė visas podiumo vietas savo klasėje, o jei pridėsime ekipažo ekonominio vairavimo, navigacijos įgūdžius ir prisiminsime, kad Vitoldas yra daugiausiai automobilinių rekordų pasiekęs žmogus Lietuvoje galime iš anksto prognozuoti labai aukštą rezultatą. Elektromobiliai labai sparčiai tobulėja, o „Peugeot e-208“ jau trys metai mūsų rinkoje, tačiau ši komanda tikrai neliks be prizų.

Komanda „Autoviči Peugeot“. Dar viena komanda su „Peugeot e-208“ ir dar vienas pretendentas į podiumą. Pernai Renata Odinienė ir Aivaras Dementjevas finišavo antroje vietoje, tik 2 kilometrais atsilikę nuo galėtojų, įveikusių 450 km.

Komanda „Autoviči Opel“. Gerda Šiaučiulytė ir Linas Gudas pasirinko pernai savo klasėje šeštoje vietoje finišavusį „Opel Mokka-e“. Tai drąsus pareiškimas, bet pernai „Opel“ ekipažas gavo baudų už taisyklių pažeidimus, todėl čia galime tikėtis visko. Juo labiau, kad „Mokka-e“ atvertė naują lapą ateities „Opel“ automobiliams. Tai savimi pasitikinčio ir individualaus stiliaus automobilis, kuris tikrai išsiskiria iš minios. „Autovii“ komanda pasitelks visas turimas žinias ir patirtį kryptingai judėdami finišo link.

Komanda „Lrytas.lt“. Žurnalistai Laurynas Ribakas ir Tomas Gustas elektromobilių varžybose startuoja pirmą kartą. Jie pasirinko „Peugeot e-2008“. Jo viena įkrova nuvažiuojams atstumas nedaug nusileidžia „e-208“, taigi viskas priklausys nuo ekipažo. Pasikartosime, bet elektromobilių varžybose „Ignitis ON: pažink Lietuvą!“ dažniausiai nugali naujokai.

Šiuo metu elektromobilių varžybų „Nidos“ klasėje užsiregistravo 10 komandų. Jų gali padaugėti, nes organizatoriai dar priims 3 ekipažus. Kitą savaitę pristatysime „Varšuvos“ klasės dalyvius, kurių viena įkrova įveikiamas atstumas yra nuo 358 iki 474 km.