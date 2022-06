„LASF Etikos ir drausmės komisija siekia naujų rekordų ir skyrė man 2 tūkst. eurų baudą bei dviejų mėnesių licencijos suspendavimą. Už kritiką. Po šio sprendimo mes negalėtume startuoti Europos ralio čempionate. Sprendimą apskųsime.

Gediminui Maškauskui už komentarus Ukrainos atžvilgiu sankcijas pritaikyti pamiršo?“, – feisbuke rašė V.Žala.

Birželio 15 d. LASF surengė neeilinį suvažiavimą, kuriame svarstytas LASF prezidento Egidijaus Janavičiaus atsistatydinimas, o Etikos ir drausmės komisija (EDK) skyrė baudas V.Žalai ir Artūrui Daunoravičiui.

A. Daunorovičius nubaustas įspėjimu ir 500 eurų bauda.

„Prasidėjo raganų medžioklė“

Naujienų portalui lrytas.lt susisiekus su Vaidotu Žala, jis pajuokavo, kad dabar prasidėjo „raganų medžioklė“.

„Mano nuomonė nesikeičia dėl to, kas nutiko Federacijoje. Manau, kad buvo priimtas gėdingas sprendimas G.Maškausko atveju, nes neturėtume toleruoti žeminančių komentarų Ukrainos atžvilgiu, o Federacija pasirinko kitą poziciją. Pasak jų, tai žodžio laisvė.

Aš su tuo griežtai nesutinku, todėl dabar už paskelbtą nuomonę pradėjo persekioti. Federacija turi tokių instrumentų ir labai gaila, kad juos nusprendė panaudoti. Federacijoje buvo įvairių situacijų, įvairių vadovų, tačiau nė vienas nesiėmė persekioti savo kritikų“, – kalbėjo lenktynininkas.

Anot pašnekovo, tokia situacija, kada negalima viešai reikšti savo nuomonės ir kritikos, Lietuvą artina prie Rytų, o ne Vakarų.

Šiuo metu V.Žala planuoja teikti apeliaciją bei pareiškė, kad vargiai matantis galimybę ir toliau sporte nešti LASF vėliavą: „Galbūt net svarstysime išsiimti kitos valstybės automobilių sporto federacijos licenciją, jei taip radikaliai nesutampa mūsų požiūriai.“

Pašnekovas akcentavo, jog jis nuo karo pradžios Federacijos taryboje aktyviai diskutavo Ukrainos klausimais, tačiau vėliau atsistatydino dėl „E.Janavičiaus pasipriešinimo pasiūlymams“.

„Feisbuke net buvo sukurta neformali tarybos narių grupė, tačiau vieną dieną E.Janavičius, neapsikentęs prieštaringų argumentų, paliko grupę ir baigėsi diskusijos. Jam patogiau buvo palikti grupę ir nedalyvauti diskusijoje“, – naujienų portalui lrytas.lt dėstė V.Žala.

Neaiški situacija ir dėl Dakaro

Sportininkas pridūrė, jog dėl šio LASF sprendimo teoriškai negalėtų startuoti Europos ralio čempionate Latvijoje, kuris vyks liepos pradžioje. Tačiau jis teiks apeliaciją, o, kol ji bus svarstoma, dalyvaus lenktynėse.

Jeigu LASF apeliacinis teismas nepriims sprendimo greitai, V.Žalos dalyvavimas Dakare gali pakibti ant plauko.

„Šiuo sprendimu Federacija peržengė bet kokias mano fantazijos ribas ir dabar sunku įsivaizduoti, kokie galėtų būti kiti žingsniai. Dabar mūsų darbas bus reaguoti ir gintis“, – paaiškino V.Žala.

Jaudinasi dėl reputacinės žalos

E.Janavičius naujienų portalui lrytas.lt teigė, kad drausminiai organai nepriklauso nuo valdymo organų ir jie nedaro jokios įtakos.

„Automobilių sportui buvo sukelta didelė žala. V.Žala, būdamas viceprezidentu, esant begalei galimybių viską spręsti organizacijos viduje, nusprendė eiti viešumo keliu. Pirmiausia atsistatydino, o vėliau socialiniuose tinkluose parašė tekstą „Žuvis pūva nuo galvos“, – paaiškino jis.

Portalas lrytas.lt primena šį V.Žalos įrašą feisbuke: „Žuvis pūva nuo galvos. Tarybos narių sprendimas nėra impulsyvus. Prezidentas Egidijus Janavičius LASF Tarybos vidiniame susirašinėjime panaudojo lygiai tuos pačius argumentus kaip ir EDK – „žodžio laisvė“, „konstitucija“. Argumentus, kurie, anot EDK ir prezidento, gina marginalo teisę ukrainiečius vadinti „faršu“ ir „nacikais“. Net ir didžiausi pragmatikai negali pateisinti tokių pareiškimų karo akivaizdoje. Ar tokia nuomonė atspindi visų lenktynininkų požiūrį? Manau, kad ne.

Dauguma mūsų vienareikšmiškai palaikome Ukrainą ir netoleruojame antivalstybinių pareiškimų. Aš nenoriu, kad LASF taptų marginalia ir dėmėta organizacija, kaip nutiko kitoms sporto šakoms. Jau dabar varžybų organizatoriai sulaukia skambučių iš rajonų merų, kurie pagrįstai sako, kad nenori dirbti su vatine organizacija. Aš nenoriu, kad organizacijai vadovautų žmogus, kurio vertybės išplaukė į paviršių krizės akivaizdoje. Manau, kad federacija nusipelno vadovo su moraliniu stuburu, ir mes jį tikrai rasime. Kviečiu LASF tikruosius narius pareikšti nepasitikėjimą prezidentu.“

E.Janavičius pasakojo, kad po V.Žalos, Vitoldo Miliaus ir Manto Babensko atsistatydinimo jis kreipėsi į LASF Etikos ir drausmės komisiją, kuri išnagrinėjo bylą ir paskyrė nuobaudą V.Žalai.

„Visa tai buvo galima padaryti tyliai organizacijos viduje, viską išsispręsti iki galo. Tačiau V.Žala nuėjo viešumo keliu ir organizacijai padarė didelę reputacinę žalą“, – naujienų portalui lrytas.lt kartojo E.Janavičius.

Jis nepritaria, kad V.Žalai paskirta per griežta bausmė, nes esą „dviejų mėnesių licencijos suspendavimo terminas labai lengvai sutvarkomas“.

„Jis nieko nepraras. Tai labiau atgrasanti priemonė nuo vidinių Federacijos viešinimo reikalų“, – paminėjo E.Janavičius.

Be to, pašnekovas nesutinka, kad V.Žalos pasisakymus galima vadinti kritika: „Kritikuoti yra labai lengva, veikti – sudėtinga. Tai ne kritika, o žodžio nesilaikymas. V.Žala net buvo prižadėjęs surasti kandidatą į prezidentus, bet to nepadarė, todėl man teko likti šioje pozicijoje.“

Naujienų portalas lrytas.lt primena, kad šių metų balandžio 11–12 d. socialiniame tinkle kilus skandalui dėl LASF Etikos ir drausmės komisijos priimto sprendimo, balandžio 12 d. iš LASF Tarybos atsistatydino trys nariai: V.Žala, V.Milius ir M.Babenskas. Jie tai padarė dėl LASF Etikos ir drausmės komisijos priimto sprendimo dėl lenktynininko G.Maškausko pasisakymų feisbuke.

G.Maškauskas apie karą Ukrainoje ir lietuvių renkamą paramą šios šalies gyventojams pareiškė: „Chersone tokius su Molotovo kokteiliais per 5 minutes į faršą pavertė, net rankos pakelti nespėjo. Žmonės, neturintys žalio supratimo apie karą, bando žaisti didvyrius, o jūs dar jiems padedat. Visa Europa juos paliko likimo valioje, nes mato, kad dainelė sudainuota, o jūs su penkiais surūdijusiais džipais ir buteliais galvojat šiais laikais karą laimėti. Beprasmiškos žmonių mirtys. Ar irgi džiaugsmingai prisidedat prie Ukrainos nacių, daryti viską, kad būtų kuo daugiau aukų tarp civilių gyventojų...“

Po tokio pareiškimo komisija nustatė, kad G.Maškauskas nepadarė pažeidimo, bet pasiūlė informuoti automobilių sporto bendruomenės narius apgalvotai ir atsargiau reikšti mintis viešai pasisakant.

„Man yra gėda už sprendimus ir argumentus, kuriuos pastaruoju metu matau Federacijoje karo Ukrainoje atžvilgiu. Dėjau daug pastangų, kad prastumčiau teisingas pozicijas. Negaliu dirbti organizacijoje su kolegomis, kuriems karo neigimas yra „žodžio laisvė“, – balandžio viduryje savo feisbuko paskyroje rašė V.Žala.