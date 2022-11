Laisvydo Kanciaus komandoje – neplanuoti pokyčiai prieš Dakarą

Netikėti pokyčiai komandoje

Po mažiau nei dviejų mėnesių, lietuvių dėmesį prikaustys vienos sunkiausių auto ir moto sporto varžybų pasaulyje – 2023-ųjų Dakaro ralis. Trečią kartą keturračiu jį įveikti pasiryžęs Laisvydas Kancius neslepia, kad nejaučia ramybės, o pasiruošimo darbai vyks tikriausiai iki pat paskutinės dienos.

„Man tai jau trečias Dakaras, ir nė prieš vieną iš jų ramu nebuvo. Šis ne išimtis, nes varžybos artėja, o įtampų daugėja. Vis dar ne iki galo uždarytas biudžeto klausimas, iki paskutinės minutės dėliojami rėmėjai. Taip pat dar deriname klausimus dėl atsarginių detalių vežimo, kad esant poreikiui, remontą galėčiau atlikti greičio ruože.

Techniką turime išsiųsti lapkričio 28 dieną ir iki to laiko reikia viską išspręsti. Tačiau taip yra kasmet – atrodo laiko dar yra, bet nemažai dalykų sprendžiasi tik paskutinėmis dienomis, todėl tas laikotarpis būna ganėtinai įtemptas“, – sako L. Kancius.

Jei kai kuriuos dalykus galima prognozuoti ar bent jau jiems ruoštis likus, kad ir paskutinėms dienoms ar net valandoms iki išvykstant į varžybas, tai yra tokių pasikeitimų, kurie gali įvykti staiga ir neplanuotai. Tai puikiai įrodo netikėti pokyčiai L. Kanciaus atstovaujamoje „Story racing“ komandoje.

„Važiuosiu su ta pačia čekų komanda „Story racing“, su kuria iki šiol dalyvavau aš ir puikus mano draugas, čekas Tomas Kubiena, bet šiame Dakare bus pasikeitimų. Deja, Maroko ralyje Tomas patyrė traumą ir komanda, kaip lenktynininką, aptarnaus tik mane vieną. Tai dar vienas papildomas iššūkis, kuris pareikalaus papildomo biudžeto, bet tuo pat metu atsiranda ir galimybių. Pavyzdžiui, į komandą įtraukiau vieną mechaniką lietuvį“, – apie neplanuotus pasikeitimus pasakoja lenktynininkas.

Naudinga patirtis ir puikus rezultatas Maroke

Prieš iškeliaudamas į Saudo Arabiją, spalio mėnesį L. Kancius sėkmingai įveikė Maroko ralį ir užėmė trečią vietą tarp keturračių. Kaip pastebi lenktynininkas, tokia treniruotė labai naudinga dėl to, kad Maroke sąlygos praktiškai identiškos toms, kurios laukia Dakare, todėl galima patikrinti technikos ir savo pasiruošimą. Be to, pavyko išbandyti ir vieną svarbią naujovę.

„Pirmiausia tai buvo pirmos mano lenktynės per metus laiko, kurias pravažiavau iki finišo, buvau pasiilgęs lenktynių režimo. Norėjosi išbandyti save, pasilyginti su konkurentais. Dar yra laiko save pašlifuoti iki Dakaro.

Tačiau viena didelė ir reikšminga naujovė, kurią norėjosi išbandyti, tai elektroninė kelio knyga. Turiu pripažinti, kad Maroke padariau navigacinių klaidų, nes persiorientavimui nuo popierinės, prie elektroninės kelio knygos, reikia laiko. Todėl tikrai labai džiaugiuosi, kad pavyko tai išbandyti realiomis sąlygomis prieš Dakarą“, – Maroke įgytą patirtį apžvelgia L. Kancius.

„Neslėpsiu, Maroke baimės buvo, nes pernai vienas iš mano kolegų čia patyrė traumą ir nestartavo Dakare, o šiemet kolegai Tomui tikrai labai nepasisekė... Atrodo nedidelis virtimas, peties trauma, bet šiandien daktarai pasakė Stop – reikės pusmečio, kad atsigautų po traumos. Todėl reikėjo pasisaugoti ir kiek įmanoma važiuoti protingai, nes rizika iš tikro yra. Kita vertus, negali sėdėti, kažko laukti. Visgi, geriausios treniruotės yra varžybos, ypač tokios, kurios yra artimos Dakarui“.

Geram rezultatui reikia ir sėkmės

Ruošiantis Dakarui labai svarbus tiek fizinis, tiek psichologinis pasiruošimas, reikia įvertinti daugybę niuansų bei pažinoti savo varžovus. L. Kancius neslepia, kad pastarajam dalykui skiria papildomą dėmesį, todėl prieš stodamas prie starto linijos stengiasi įvertinti ne tik savo, bet ir varžovų galimybes.

„Nežinau, kaip elgiasi konkurentai, bet galiu išduoti paslaptį... Prieš kiekvienas varžybas žinau, kas jose važiuos ir kaip važiuos. Dažniausiai pasidomiu stipriosiomis konkurentų pusėmis, rezultatais tiek šiame, tiek praėjusiuose sezonuose. Man tai padeda, nes ne tik stebiu juos, bet ir mokausi.

Šiemet Dakare mūsų klasėje bus trys aiškūs lyderiai ir dar apie dešimt lenktynininkų, kurie yra labai panašaus pajėgumo, prie jų priskirčiau ir save. Man pačiam labai įdomu, kaip viskas vystysis, nes yra labai daug panašiai važiuojančių žmonių, todėl rezultatą gali nulemti smulkmenos“.

Visi Dakaro dalyviai čia atkeliauja turėdami tam tikrus tikslus. Vieni vyksta kaip lyderiai, besivaržantys dėl pačių aukščiausių rezultatų, kiti į tai žiūri kaip į nuotykį. Kalbėdamas apie savo tikslus, Laisvydas išlieka kuklus, bet pripažįsta, kad nevažiuoja tik kaip turistas.

„Mano tikslas pagerinti prieš tai buvusį rezultatą, nors žinoma, tikiuosi ir kažko daugiau. Bet bijau kažką sakyti, nes reikia pripažinti, kad Dakare reikia daug sėkmės. Žinoma, bandau užbėgti visiems galimiems nesklandumams už akių, bet tikrai reikia ir nemažai sėkmės“, – sako L. Kancius.

Iki šiol geriausias Laisvydo Kanciaus rezultatas buvo septintoji vieta 2021-ųjų Dakare, o 2022-iais finišo pasiekti nepavyko. Ketvirtus metus iš eilės, Dakaro ralis vyks Saudo Arabijoje ir startuos gruodžio 31 dieną, o per penkiolika dienų dalyviams teks įveikti 14 greičio ruožų, kuriu bendras ilgis apie 5000 kilometrų.