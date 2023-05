Planuojate pirkti elektromobilį? Informuoja, ką žinoti dėl kompensacijų

Elektromobilių skaičius auga kartais

2020-ųjų metų balandžio pirmąją dieną Lietuvoje buvo registruoti 1624 tikrieji elektromobiliai. Po metų, 2021-aisiais – 4033. Dar po metų 23-aisiais – 5609, o šių metų tą patį mėnesį ir tą pačią dieną valstybinės įmonės „Regitra“ duomenimis šalies keliuose važinėjo jau 8322 elektromobiliai. Iki gegužės 1-osios Lietuvoje buvo užregistruota dar beveik 350 elektromobilių. Per du metus jų skaičius paaugo dvigubai, per tris – beveik 6 kartus.

Kasmet vykstančios „Ignitis ON: Pažink Lietuvą“ elektromobilių lenktynės rodo šios technologijos pažangą. Dalyviai per 6 valandas realiomis sąlygomis įvairiais keliais nesunkiai sugeba įveikti ir daugiau nei 500 km. Taip pat išsiplėtė ir pasiūla: dalyvių sąraše puikuojasi per dvi dešimtis skirtingų naujausių modelių, nuo mažų miesto elektromobilių, iki prašmatnių kilometrų rijikų greitkeliuose.

Pasirinkimas platus, technologija pažangi ir realiomis sąlygomis įrodyta, kad galinti važiuoti net ir tolimus nuotolius per trumpą laiką, tačiau kai kuriuos pirkėjus dar gąsdina keliais tūkstančiais eurų didesnė elektromobilio kaina lyginant su vidaus degimo variklį turinčiu analogu.

Nors gerokai pigesnė elektromobilio eksploatacija dėl praktiškai nulinių aptarnavimo išlaidų ilguoju periodu sulygina jo išlaikymo kaštus su vidaus degimo variklius turinčiais modeliais, žmonės nėra linkę tiek daug skaičiuoti ir daugiausiai žiūri į pradinę pirkimo kainą. Ją sulygino prieš porą metų pradėta teikti valstybės kompensacija elektromobilių pirkėjams.

Pradinė kaina dar gąsdina, išeitis – kompensacija

„Kasmet Lietuvoje registruojamų elektromobilių skaičius didėja. Auga ir besikreipiančiųjų dėl kompensacijos skaičius. Didžioji dalis Lietuvoje registruotų elektromobilių yra įsigyti pasinaudojant kompensacinėmis skatinimo priemonėmis.

Įvairių ekonomistų skaičiavimai rodo, kad vertinant visus elektromobilio ir įprasto automobilio įsigijimo, priežiūros, kuro, likutinės vertės ir pan. kaštus, įvertinant ir valstybės teikiamą paskatą, elektromobilio kaštai, priklausomai nuo modelio dažnu atveju yra mažesni“, – sako Lietuvos respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) nacionalinių programų valdymo departamento Klimato kaitos skyriaus vedėja Agnė Markauskienė.

Fiziniai asmenys šiuo metu įsigyjantys naują elektromobilį gauna valstybės kompensaciją 5000 eurų, o naudotų, iki 4 metų senumo elektromobilių – 2500 eurų. Juridiniai asmenys už naują, iki 6 mėn. elektromobilį gauna 4000 eurų.

O netrukus startuos dar viena skatinimo priemonė, skirta viešojo sektoriaus įstaigoms. Be to, Aplinkos projektų valdymo agentūra rengiasi skatinti ne vien elektromobilių, bet ir jų viešosios įkrovimo infrastruktūros plėtrą.

„Šiuo metu Susisiekimo ministerija rengia teisės aktus, kuriuose bus numatytas finansavimas viešoms elektromobilių įkrovimo stotelėms. Numatyto finansavimo turėtų pakakti apie 6 tūkst. stotelių įrengti visoje Lietuvoje. Numatoma įrengti nuo mažos galios (11 kW) iki labai didelės galios, t.y. daugiau kaip 150 kW.“, – sakė APVA atstovė.

Ar sulauksiu kompensacijos?

Rinkoje esant gana chaotiškai situacijai elektromobilių pirkėjams vis dar kyla klausimų dėl kompensacijų. Elektromobilių, kaip ir kitų naujų automobilių tiekimas yra strigęs, tad kartais norimo modelio pirkėjams gali tekti laukti ir metus, ar net daugiau. Pirkėjai užsisako automobilį, sumoka užstatą ir baiminasi, kad jam atvykus į Lietuvą kompensacijos gali nebegauti.

„Siekdami supaprastinti procesą, padaryti jį sklandesniu, greitesniu, šiuo metu teikiamos kompensacinės išmokos jau įsigijus elektromobilį ir jį registravus. Tai leidžia paraišką pateikti labai greitai ir paprastai, o gyventojams tereikia užpildyti vos pora laukelių, kiti duomenys gaunami iš kitų registrų.

Ir nors elektromobilių pristatymo terminai yra ilgi, kvietimas, kuris finansuojamas iš modernizavimo fondo lėšų galioja iki 2026 m. gruodžio 31 d. kol bus išnaudotos visos kvietimui skirtos lėšos. Tad net jei elektromobilio pristatymas planuojamas po pusmečio dėl to jaudintis šiuo metu nevertėtų, nes lėšų kompensacijoms dar pakanka“, – patikino Agnė Markauskienė.

Kiti skuba ieškoti jau Lietuvoje esančių elektromobilių, kurie buvo užregistruoti gamintojų atstovų, arba perka tokius automobilius iš užsienio atstovų. Ir nors jie perka praktiškai naują automobilį, kyla pavojus negauti naujam automobiliui skirtos kompensacijos.

APVA atstovė tikina, kad automobilis pagal tvarką nauju yra laikomas 6 mėnesius po įregistravimo, tačiau jei perkamas Lietuvoje, jo įregistravimo data negali būti ankstesnė nei 2023 metų kovo 23 diena.

Kyla klausimų ir naudotų elektromobilių pirkėjams, dažniausiai dėl norimo pirkti automobilio amžiaus, ar už jį bus mokama kompensacija.

Į klausimus atsakys Vilniuje, Tauragėje ir Klaipėdoje

Pati Aplinkos projektų valdymo agentūra šiemet dalyvaus „Ignitis ON: Pažink Lietuvą“ elektromobilių varžybose, kur kelionėje per Lietuvą tarpiniuose finišuose atsakinės į žmonių klausimus apie kompensacijas tiek automobiliams, tiek įkrovimo stotelėms.

Birželio antrąją dieną potencialiems elektromobilių pirkėjams pasikalbėti su paramų teikimo specialistais bus galima Vilniuje, Gedimino prospekte nuo 8 iki 10 val. ryto, Tauragėje, piliavietėje nuo 15 iki 16-os valandos ir Klaipėdoje, Kruizinių laivų terminale nuo 18 iki 19:30 val.