Gegužės viduryje naujienų agentūra BNS skelbė, kad nuo birželio 1 d. Neringos ir Smiltynės gyventojai bei čia registruotos įmonės, taip pat kai kurie žmonės ir įmonės iš Klaipėdos į Neringą vėl gali persikelti be eilės.

Nuo birželio darbo dienomis nuo vidurnakčio iki 18 val. į keltą pirmiausia įleidžiami Klaipėdos savivaldybės, jos valdomų įmonių ir kitų įmonių, registruotų Neringoje, darbuotojai ir jų transportas.

Visą parą septynias dienas per savaitę į keltą be eilės įleidžiami neįgalieji ir jų automobiliai, specialiųjų tarnybų automobiliai, taip pat Neringoje ir Smiltynėje gyvenamąją vietą deklaravę žmonės ir jų transporto priemonės. Be to, be eilės keltis gali Kuršių nerijos miškų urėdijos darbuotojai.

Seimo Audito komiteto vadovas Zigmantas Balčytis tikino, kad dabar tvarka dėl persikėlimo be eilės bus kur kas aiškesnė.

„Tai palengvins visų institucijų, organizacijų, kurios aptarnauja ypač Neringą darbą“, – teigė jis.

Eilė laisva, bet užimti jos negali

Tačiau nepraėjo trys mėnesiai ir nauja tvarka sukėlė gyventojams daugiau problemų nei patogumų. Norint persikelti iš Neringos į Klaipėdą visiems eismo dalyviams gali tekti laukti spūstyje.

Iš viso kelio ruože link „Smiltynės perkėlos“ yra 3 juostos: dvi iš jų skirtos judėti link kelto, o likusi yra priešingos krypties juosta link Neringos. Tik netoli kelto prieigų šios juostos išsišakoja. Taip atsiranda specialus kelias, skirtas Neringos gyventojams ir įmonėms, kurios turi teisę pirmumo tvarka persikelti į Klaipėdos pusę.

Neringoje registruotas teisininkas Matas Lasauskas pasakojo istoriją, kaip rugpjūčio 19 d. popietę Neringos gyventojas skubėjo į Klaipėdą ir tikėjosi papulti į keltą. Tačiau automobilių eilė buvo nusidriekusi iki kalno viršūnės abiejose juostose. Tuo tarpu eilė, kuri skirta subjektams su leidimais – visiškai laisva.

„Neringos gyventojas stovėjo bendroje eilėje su visais kitais, tačiau nusprendė patekti į jam priklausančią prioritetinę eilę, nes turėjo subjektams skirtus leidimus“, – naujienų portalui lrytas.lt situaciją komentavo M.Lasauskas.

Teisininkas minėjo, kad vietinis gyventojas jam papasakojo, jog praleidęs autobusą kirto ištisinę liniją. Po šio veiksmo „Kia“ automobilis prieš pat nosį užblokavo kelią skubėjusiam gyventojui. Iš šio automobilio išlipo uniformuotas policijos pareigūnas, kuris, pasak teisininko, atskaitė moralą.

„Po to pareigūnas paleido šį asmenį. Vėliau jis susisiekė su savo kolegomis, kurie, peržiūrėję situaciją per vaizdo kameras, išrašė protokolą už chuliganišką ir pavojingą vairavimą“, – pabrėžė M.Lasauskas.

Anot pašnekovo, dabar laikomasi nerašytos tvarkos, pagal kurią pareigūnai autobusus praleidžia, o tą patį veiksmą atliekantiems vietiniams gyventojams skiriamos baudos už kelio ženklų nesilaikymą ar kitus Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimus. Tačiau teisininkas nesupranta, kodėl vietiniam gyventojui išrašytas protokolas už pavojingą vairavimą ir atimtos teisės trims mėnesiams.

Pašnekovas svarstė, jog „Smiltynės perkėla“ padedama policijos pareigūnų vykdo savo tvarką: „Maršrutiniai autobusai, teikiantys viešąją paslaugą, turi gyventojus nuvežti pagal nustatytus grafikus, todėl jie greičiausiai sudaro jiems sąlygas kirsti dvigubą ištisinę liniją ir toleruoja padarytą KET pažeidimą“.

M.Lasauskas net tvirtino, kad jis pirmą kartą susidūrė su situacija, kai už tokį pažeidimą pareigūnai nusprendė ne tik skirti baudą, bet dar ir atimti teisę vairuoti.

Gyventoją sustabdė viršininkas

„Kodėl tarpmiestinių autobusų analogiški veiksmai nelaikomi pažeidimu, jiems nėra blokuojamas kelias, nefiksuojami pažeidimai ar neatimamos teisės? Kodėl „Smiltynės perkėla“, policija ir kiti atsakingi subjektai neužtikrina įstatymo suteiktos teisės Neringos gyventojams“, – teiravosi teisininkas.

Šiuos klausimus naujienų portalas lrytas.lt uždavė „Smiltynės perkėlos“ atstovams ir Neringos pareigūnams.

Lietuvos uostamiestyje esančios „Smiltynės perkėlos“ pardavimų ir klientų aptarnavimo direktorius Darius Undžys teigė, kad „Smiltynės perkėla“ kaip vežėjas nuo šių metų birželio 1 d. užtikrina keleivių ir transporto priemonių perkėlimą keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos, į keltą pirmumo tvarka įleidžiant transporto priemones ir asmenis, kurių sąrašas pateikiamas Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme.

„Esame dėkingi policijos pareigūnams už nuolatinę pagalbą palaikant viešąją tvarką ir eismo taisyklių laikymąsi/reguliavimą keliuose link „Smiltynės perkėlos“. KET privalu laikytis visiems. Ar tai buvo pažeidimas ir ar už jį reikia skirti baudą, sprendžia atsakingos institucijos“, – dėstė D.Undžys.

Rugpjūčio 19 d. nusidriekusioje eilėje taip pat stovėjo Neringos policijos komisariato (PK) viršininkas Viktoras Freigofas, kuris ir sustabdė minėtą gyventoją. V.Freigofas naujienų portalui lrytas.lt paaiškino, kad važiavo su tarnybine mašina, kurioje įrengta speciali vaizdo stebėjimo įranga, fiksuojanti vairuotojų daromus pažeidimus.

Neringos PK viršininkas pabrėžė, jog vairuotojas pažeidė KET, todėl dabar jam gresia bauda ir teisių atėmimas nuo 3 iki 6 mėnesių. Šią baudą jam išrašė ne V.Freigofas, o kitas pareigūnas, kuris peržiūrėjo nufilmuotą vaizdo medžiagą.

„Mes surašome pusantro tūkstančio protokolų ir tik trečdalis vairuotojų pripažįsta padarytą klaidą. KET numato, ką reiškia pavojingas vairavimas. Be to, taisyklėse išimčių nėra, todėl kas galioja automobilių vairuotojams, galioja ir autobusų vairuotojams“, – naujienų portalui lrytas.lt kalbėjo V.Freigofas.

Anot pašnekovo, visi, kas važiavo tą dieną ne pagal taisykles, buvo nubausti. Jis akcentavo, jog baudas gavo 6 vairuotojai.

M.Lasauskas naujienų portalui lrytas.lt teigė, kad šiuo atveju vienintelį pavojingą veiksmą atliko pats pareigūnas, nes neteisėtais būdais sustabdė vietinį gyventoją: „Kokią teisę turėjo policijos pareigūnas, sėdintis galimai asmeniniame automobilyje, pats sukelti pavojingą situaciją, t. y., blokuoti kito asmens automobilį ir taip priversti jį staigiai keisti judėjimo greitį, kad užtikrintų savo ir kitų saugumą? Ar šiam asmeniui taip pat buvo surašytas protokolas už pavojingos situacijos sukėlimą bei aiškiai tyčinį chuliganišką vairavimą?“

Tačiau Neringos PK viršininkas išgirdęs šį pareiškimą nusijuokė: „Jei išlipau iš automobilio su darbui skirta forma, reiškia, kad užkirtau kažkam kelią?“.