Vairuotojai nesivargina

Kartais automobiliai paliekami kone pėsčiųjų perėjoje arba tuojau už perėjos, todėl automobiliai trikdo transporto eismą – blokuoja pravažiavimą maršrutiniams autobusams.

Ypatingai sudėtinga minėtoje vietoje išsukti posūkį miesto autobusams, atvažiuojantiems Vasario 16-ąją ir darantiems kairįjį posūkį į J. Urbšio gatvę.

Įstrigę sankryžoje maršrutiniai autobusai atsilieka nuo grafiko, o, laukdami, kol ateis ne vietoje palikto lengvojo automobilio vairuotojas, išleidžia keleivius ne autobusų stotelėje.

Autobusai vėluoja

Bendrovės „Panevėžio autobusų parkas“ generalinis direktorius Arnoldas Gražys naujienų portalui JP teigė žinąs apie sudėtingas važiavimo sąlygas centrinėje miesto dalyje.

„Pradžioje galvojome, kad sugedo 16-as maršrutinis autobusas, bet vėliau išsiaiškinome, kad pėsčiųjų perėjoje jis buvo užblokuotas lengvojo automobilio. Galima kviesti policija, bet, jeigu tai dažnai pasitaiko, nekviesi kiekvieną kartą.

Be to, policijos pareigūnai nubaudžia ir tuo viskas pasibaigia. Įstrigę autobusai vėluoja, atsilieka nuo grafiko, keleiviai nervinasi – vėluoja, kur buvo suplanavę vykti“, – pasakojo A. Gražys.

Problemą bandys spręsti

Įmonės vadovas sako, kad šią savaitę vyks už keleivių saugumą atsakingos komisijos posėdis ir jame aptars, ką galima padaryti, kad maršrutinių autobusų eismas būtų saugus ir autobusai nebūtų užblokuojami ties pėsčiųjų perėjomis.

„Manau, kad pavyks išspręsti šią problemą ir bandysime keisti situaciją, kad nesikartotų stringančių autobusų miesto centrinės gatvėse problema“, – žadėjo spręsti problemą A. Gražys.

Situaciją nagrinės

Panevėžio miesto savivaldybės Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjas Dalius Vadluga teigė pasidomėsiantis situacija ir išsiaiškins, kodėl stringa maršrutiniai autobusai Vasario 16-osios ir J. Urbšio gatvių sankryžoje.

„Jeigu Kelių eismo taisyklėse yra nurodyta, kad sustoti ir stovėti draudžiama arčiau kaip 5 metrų atstumu prieš jas ir už pėsčiųjų perėjų, taisyklių būtina laikytis. Jeigu nėra kelio ženklų, tuomet ties ta pėsčiųjų perėja reikia užbrėžti liniją, nurodančią, kur galima statyti automobilį.

Šiuo atveju būtina situaciją nagrinėti konkrečiai“, – mano D. Vadluga ir sako, kad autobusui išsisukti posūkyje į kairę iš Vasario 16-osios gatvės – sudėtinga.

Siūlys atlikti tyrimą

Pasak Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjo, bandys informuoti Teisės ir viešosios tvarkos skyrių, kad išnagrinėti situaciją.

„Tegul to skyriaus specialistai panagrinėja, kas ir kaip. Jie turi teisę bausti, o, be to, gali atlikti tyrimą ir pateikti siūlymus. Žinoma, gali ir policijos pareigūnai nustatyti, ar už pėsčiųjų perėjos palikti automobiliai išlaiko atstumus ir netrukdo pravažiuoti kitiems automobiliams.

Suprantu, kad žmonės pasistato automobilius, kuo arčiau bankų, kurie yra vienoje ir kitoje J. Urbšio gatvės pusėse“, – svarstė skyriaus vadovas D. Vadluga.