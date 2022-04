Atskleidė daugiau šiurpių detalių dėl BMW avarijos Vilniuje: dar techninės apžiūros metu automobilyje buvo užfiksuoti keturi trūkumai

Šis BMW neseniai buvo parduodamas – internete yra skelbimas, kuriame rašoma, kad automobilis parduodamas už 1150 eurų. Skelbime teigiama, kad techninė apžiūra galioja iki 2024 metų kovo 27 d. ir mašina turi keletą defektų: lūžusi spyruoklė, keičiamos priekinės kaladėlės, nėra abiejų posūkių stikliukų.

Užfiksuoti trūkumai

Vilniuje veikiančios vairavimo mokyklos instruktorė Olga Židovlenkova pastebėjo, kad pats automobilis nebuvo itin tinkamas važinėti keliuose: „Mes su kolegomis aptarėme šį įvykį ir pastebėjome, kad automobilis buvo parduodamas ir pagal visus apibūdinimus jis nebuvo itin tvarkingas.

Net padangos nebuvo labai tinkamos eksploatacijai. Gal ir jaunatviškas maksimalizmas suveikė šioje nelaimėje: kompanija, merginos, sekmadienis, greitis, adrenalinas, įgūdžių stoka ir galu varomas automobilis“, – svarstė O.Židovlenkova.

Technines apžiūras (TA) atliekančių įmonių asociacijos „Transeksta“ komunikacijos vadovas Renaldas Gabartas naujienų portalui lrytas.lt teigė, kad kovo pabaigoje TA stotyje apžiūros metu BMW automobilyje buvo užfiksuoti keturi trūkumai: du iš jų susiję su vaistinėle ir gesintuvu: „Prieš dvi savaites šis BMW keitė savininką, galima spėlioti, ar prieš/po pardavimo dar buvo kokių nors remonto procedūrų.

Iš nuotraukų matyti, kad padangų protektoriaus gylio ne per daugiausia. Be to, matosi, kad padangos vasarinės, o TA metu kovo viduryje dar privalėjo būti žieminės – t. y., ne tos, su kuriomis pateko į avariją“, – pažymėjo R.Gabartas.

Kaip teigiama, kiti du trūkumai galėjo būti susiję su veidrodėliu ir stabdžiais.

Anot pašnekovo, avarijos metu stiprokai lijo, o provėžose tekėjo upeliai vandens, todėl prarasti mašinos valdymo kontrolę nebuvo sudėtinga, ypač judant didesniu greičiu.

„Jei tų alaus skardinių ištuštinime dalyvavo ir prie vairo sėdėjęs vaikinukas, tikėtina, kad prisidėjo keletas priežasčių lėmusių tokią didelę tragediją. BMW automobilis gavo smūgį tiesiai į keleivio pusės šoną – tai vienas pačių pavojingiausių smūgių, nes kėbulo konstrukcija šioje vietoje mažiau apsaugo esančius viduje žmones, nei atsitrenkus į kokią nors kliūtį automobilio priekiu“, – pridūrė pašnekovas.

Jau ne pirmą kartą įvyksta avarija

O.Židovlenkova akcentavo, kad eismo įvykio nelaimei galėjo turėti įtakos ir jaunuolių žaidžiami kompiuteriniai žaidimai, nes nuo jų atitrūkstama nuo realaus gyvenimo ir nėra suvokiama, kad gyvybės neatsiranda iš naujo.

„Neretai jaunimas nori išbandyti savo automobilio galią, bet nežino, kad vyksta autosporto treniruotės, kur tai galėtų saugiai padaryti“, – naujienų portalui lrytas.lt dėstė instruktorė.

Vairavimo instruktorė mano, kad šioje situacijoje kažkiek kalta ir vieta, kur įvyko eismo įvykis. Pasak jos, šioje vietoje jau ne pirmą kartą automobiliai išlekia į priešpriešinę eismo juostą: „Ant Valakampių tilto paskutiniu momentu tik pamatai, kad yra susiaurėjimas ir atsiranda autobusų juosta po dešine puse bei tu privalai persirikiuoti į antrą eismo juostą“.

Pasak pašnekovės, šiuo metu Vilniaus kelių būklė yra pamiršta ir jei tai daroma, tvarkomi jie labai ilgai.

Jos nuomone, keliuose trūksta ir pareigūnų, kurie galėtų sustabdyti panašias nelaimes.

„Pareigūnus bandoma pakeisti matuokliais, bet klausimas, ar jie tikrai yra efekyvūs“, – pridūrė pašnekovė.

R.Gabarto nuomone, sumažinti avarijų skaičių galima keliais būdais: gerinti kelių infrastruktūrą ir laikytis KET.

„Jei transporto priemonės vairuotojas kontrolę būtų praradęs toje vietoje, kur yra atitvarai, greičiausiai būtų atsipirkta kur kas mažesne avarija“, – svarstė jis.

Vilniaus apskrities policijos atstovas Tomas Bražėnas naujienų portalui lrytas.lt sakė, kad dažniausiai panašių eismo įvykių nelaimių priežastis yra nesaugus greitis, neatidumas ir vairavimo patirties stoka. Vilniaus apskr. VPK Kelių patrulių rinktinės pareigūnai kartu su kolegomis iš kitų padalinių šiais metais surengė 48 vairuotojų blaivumo kontrolės priemones. Priemonės vykdomos ir dienos, ir nakties metu.

Per tris mėnesius kelių policijos pareigūnai nustatė 158 greičio viršijimo atvejus.

Įskaitinių eismo įvykių sumažėjo, tačiau sužeistų jų metu padaugėjo. Per tris pirmus šių metų mėnesius Vilniaus apskr. keliuose buvo žuvęs vienas asmuo. 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį įskaitinių eismo įvykių įvyko 231, sužeistų juose 255, o žuvusių – 9. 2022 m. pirmąjį ketvirtį įskaitinių eismo įvykių įvyko 135, sužeistų – 150, o žuvusių 1.