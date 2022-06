Pasienyje su Baltarusija intensyvinama lengvųjų automobilių patikra rentgenu

Patikra rentgenu intensyvinama siekiant užtikrinti, kad į Lietuvą nepatektų neapmokestintos prekės.

„Muitinės pareigūnai stebi vykstančiųjų per Lietuvos-Baltarusijos sieną asmenų ir automobilių istoriją. Turime metodų, pagal kuriuos galime identifikuoti potencialiai rizikingus atvejus ir imtis profilaktinių priemonių, užkardant nusikaltimus“ – sako Vilniaus teritorinės muitinės direktorius Arūnas Sarulis.

Anot muitinės pranešimo, birželio 20–23 dienomis rentgenu patikrinta daugiau nei 180 lengvųjų automobilių.

Nuo bevizio režimo į Baltarusiją įsigaliojimo lengvųjų automobilių srautas į kaimyninę šalį skirtinguose kelio postuose išaugo nuo kelių iki keliolikos kartų.

Per pastarąją parą, per Lavoriškių kelio postą iš Baltarusijos į Lietuvą įvažiavo 355, per Šalčininkų – 430, per Raigardo – 233, per Medininkų – 283 lengvųjų automobilių.