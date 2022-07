Netikėtas teismo sprendimas: didelio visureigio vairuotojui – didesnė bauda

Iš pirmo žvilgsnio viskas paprasta – prabangaus visureigio savininkas pravažiavo per raudoną šviesoforo signalą. Už tai Vokietijos įstatymai numato 200 eurų baudą. Tačiau teisėjas nusprendė nubausti vairuotoją kone dvigubai didesne bausme – 350 eurų.

Anot teisėjo, jis tokį sprendimą priėmė dėl to, kad didelis visureigis reiškia kur kas didesnį pavojų pėstiesiems ir kitų automobilių vairuotojams, palyginti su kompaktinės klasės automobiliu – dėl savo formos ir masės. Be to, būtent to visureigio vairuotojas jau yra baustas už Kelių eismo taisyklių pažeidimus ne vieną kartą.

Verdiktą dar galima skųsti, tačiau jeigu jis bus priimtas, tai gali tapti precedentu bausti prabangesnių ir didesnių automobilių vairuotojus didesnėmis baudomis ne tik Vokietijoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje.