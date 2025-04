„Greičio maratonas“ Klaipėdos apskrities keliuose: per parą laiko – 162 leistino greičio viršijimo atvejai

Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnai rankiniais greičio matuokliais ir tarnybiniuose automobiliuose įmontuota spec. įranga per parą užfiksavo 49, mobiliais greičio matuokliais – dar 113 leistino greičio viršijimo atvejų.

Didžiausi greičio viršijimai buvo užfiksuoti Klaipėdoje, Baltijos pr., ir Kretingos rajone, kelyje Palanga–Lazdininkai – automobilių „Dodge“ ir BMW skriejo 113 km/h greičiu, kai leistinas Baltijos prospekte yra 60 km/h., o Kretingos rajone – 50 km/h.

„Greičio maratonas“ yra Europos kelių policijos tinklo ROADPOL inicijuotos, visą šią savaitę vykstančios prevencinės priemonės „Transporto priemonių leistino važiavimo greičio kontrolė“ dalis. Policijos pareigūnai didžiausią dėmesį skiria padidintos rizikos kelių ruožams, judrioms sankryžoms, švietimo ir ugdymo įstaigų prieigoms, ten, kur transporto priemonių vairuotojai dažniausiai viršija ar gali viršyti nustatytą važiavimo greitį. Per pirmadienį ir antradienį Klaipėdos apskrityje buvo užfiksuota dar 112 leistino greičio viršijimo atvejų.

„Greičio maratonas“ organizuojamas kasmet vieną kartą per metus. Pernai vykdant tokią priemonę balandžio 19-ąją, penktadienį, Lietuvoje buvo užfiksuoti 1 376 greičio viršijimo atvejai (15 proc. visų per savaitę užfiksuotų šių pažeidimų). Iš viso per savaitę (balandžio 15–21 d.) Lietuvos keliuose buvo užfiksuotas 9 461 nustatyto važiavimo greičio viršijimo atvejis.

Saugokite vieni kitus kelyje – nepasirinktas saugus ar viršytas leistinas važiavimo greitis yra viena iš pagrindinių skaudžių eismo įvykių priežasčių. Nuo šių metų pradžios iki balandžio 9 d. Klaipėdos apskrities keliuose jau užfiksuoti 69 įskaitiniai eismo įvykiai, per kuriuos sužeisti 79 eismo dalyviai, du asmenys – pėsčioji ir vairuotoja – žuvo.