Paleido naują platformą vairuotojams: tikisi, kad ja naudosis ir turintieji stažą, ir pradedantieji

„Naujoji el. mokymosi platforma universali – ji pritaikyta ir pradedančiajam, ir ateities vairuotojui“, – pranešime žiniasklaidai cituojamas susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis.

Lietuvos keliais šiuo metu rieda daugiau kaip 1,5 mln. lengvųjų automobilių, kuriais per metus nuvažiuojama per 18 mlrd. kilometrų. Vidutiniškai kiekvienais metais vienas automobilis šalyje į atmosferą išmeta per 4 tonas anglies dioksido (CO2). Tai – šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kurios smarkiai prisideda prie klimato kaitos, smogo, rūgštaus lietaus susidarymo ir kitų veiksnių, keliančių pavojų žmonių sveikatai.

Šio 35 minučių trukmės ekovairavimo kurso tikslas – parodyti, kaip, naudojantis nesudėtingomis strategijomis, degalų sąnaudas vairuotojai gali sumažinti iki 25 proc.

Statistiškai visiems Lietuvos gyventojams praktikuojant ekonomiško, ekologiško ir saugaus vairavimo modelį, būtų užkirstas kelias beveik 500 000 tonų CO2 patekimui į atmosferą, sutaupyta 60 mln. litrų degalų ir beveik 100 mln. eurų išlaidų jiems.

Ekovairavimo kurso metodų naudą kasdien galima pritaikyti vairuojant visų rūšių transporto priemones, nepriklausomai kokios rūšies automobilio variklis ar pavarų dėžė. Vairuojant tereikia palaikyti pastovų greitį, žinoti, kaip stabdyti, iš anksto įvertinti eismo situaciją, tiksliau planuoti ir organizuoti keliones ir pan.

Mokymuose taip pat siūlomi veiksmai, kuriuos atliekant pagerinamas transporto priemonės našumas ir papildomai neišlaidaujama degalams.

El. mokymosi platformoje taip pat pateikiama naudinga informacija besirenkantiems naują automobilį ar vairuojantiems elektromobilius – pavyzdžiui, kokiais būdais galima maksimaliai išnaudoti jų galimybes, optimizuoti baterijos veikimą ar reguliuoti jos įkrovos lygį.