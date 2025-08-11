Per reidą triukšmo lygį matavę pareigūnai prigaudė ir greičio mėgėjų – po miestą skraidė didesniu nei 100 km/val. greičiu

Per priemonę nustatyta, kad leistiną triukšmo lygį viršijo 10 transporto priemonių. Jų vairuotojams surašyti administracinių nusižengimų protokolai. Administracinio nusižengimo protokolas surašytas ir nepilnamečiui, kuris vairavo motorolerį su užmaskuotu valstybinio numerio ženklu.
Priemonės metu taip pat užfiksuota 210 leistino greičio viršijimo atvejų. Tarp jų – 4 vairuotojai Klaipėdos miesto gatvėmis skrieję didesniu nei 100 km/val. greičiu, kai leistinas tose vietose yra 50 km/val.
Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai teigia, kad kontrolės priemonės ir toliau bus vykdomos.
kelių policijos reidasKlaipėdatriukšmas
