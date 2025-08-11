Žinios, kurios šviečia.
Per reidą triukšmo lygį matavę pareigūnai prigaudė ir greičio mėgėjų – po miestą skraidė didesniu nei 100 km/val. greičiu

2025 m. rugpjūčio 11 d. 13:31
Klaipėdos apskrities VPK
Rugpjūčio 8–9 dienomis Klaipėdos apskrities Kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdė policinę priemonę, skirtą transporto priemonių skleidžiamo triukšmo kontrolei. Ši priemonė surengta reaguojant į nuolat gaunamus gyventojų skundus dėl pernelyg didelio automobilių ir motociklų keliamo triukšmo, trikdančio poilsį ir ramybę gyvenamojoje aplinkoje.
Per priemonę nustatyta, kad leistiną triukšmo lygį viršijo 10 transporto priemonių. Jų vairuotojams surašyti administracinių nusižengimų protokolai. Administracinio nusižengimo protokolas surašytas ir nepilnamečiui, kuris vairavo motorolerį su užmaskuotu valstybinio numerio ženklu.
Priemonės metu taip pat užfiksuota 210 leistino greičio viršijimo atvejų. Tarp jų – 4 vairuotojai Klaipėdos miesto gatvėmis skrieję didesniu nei 100 km/val. greičiu, kai leistinas tose vietose yra 50 km/val.
Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai teigia, kad kontrolės priemonės ir toliau bus vykdomos.
kelių policijos reidasKlaipėdatriukšmas
