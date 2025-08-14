Žinios, kurios šviečia.
Vykstantiems Klaipėdos link kauniečiai linki kantrybės

2025 m. rugpjūčio 14 d. 13:43
Ketvirtadienio, rugpjūčio 14 d., vidurdienį pranešta apie apsunkintą eismą A1 magistraliniame kelyje. Fiksuojama spūstis Klaipėdos link.
„Kas į Klaipėdą, kantrybės nuo LEZ iki „Megos“, – tokia žinutė ketvirtadienį, 12 val. 34 min., pasirodė „Kas vyksta Kaune“ grupėje.
Tačiau pravažiavus prekybos ir laisvalaikio centrą, eismas stoja ir remontuojamoje magistralės dalyje.
Dėl didelio transporto priemonių srauto bei incidentų keliuose jau buvo diskutuota ir prieš valandą.
„Čia visi jau į savaitgalį skuba, kad daužosi. Tai kas bus 17 val. vakaro“, – retoriškai klausė navigacijos programėlės „Waze“ duomenimis pasidalinęs vairuotojas
Prieš ilgąjį savaitgalį didesnis automobilių srautas tradiciškai stebimas pajūrio link.
