Čekijos policija pasibaisėjusi vilkiko vairuotojo neatsakingumu: greitkeliu važiavo be vieno rato, nes galvojo, kad „kaip nors pavyks“

Kaip pranešė Čekijos policija, incidentas įvyko rugpjūčio 13 d. greitkelyje D2, jungiantį Slovakijos sostinę Bratislavą su antruoju pagal dydį Čekijos miestu Brno. Gavę pranešimą apie pavojingus sunkvežimio manevrus, pareigūnai jį sustabdė greta Blučinos miesteliu.
Čekijos greitkeliu sunkvežimis tuo metu jau buvo pravažiavęs apie 50 km.
Sustabdę sunkvežimį, pareigūnai buvo gerokai nsutebinti, kai pamatė, jog puspriekabėje trūksta vieno rato. Iš Slovakijos į Lenkiją važiavęs vairuotojas pasiteisino galvojęs, kad „kaip nors pavyks“.
Policijos pareigūnai teigia, kad tik laimingo atsitiktinumo dėka išvengta didelės nelaimės.
Vilkiko vairuotojui skirta 10 000 Čekijos kronų bauda ir atimta teisė vairuoti.
10 000 Čekijos kronų rugpjūčio 15 d. kursu sudaro apie 409 eurus. Tad skirtos baudos dydis nustebino „Facebook“ vartotojus,komentavusios policijos paskelbtą žinią.
„Dešimt tūkstančių yra pasityčiojimas. Aš to nesuprantu“, – rašė vienas komentatorius.
„Tik 10 000??? Ar tai pokštas?“, – stebėjosi kitas.
Dar vienas komentatorius bandė rasti santykį tarp skirtos baudos dydžio ir skaičiaus žmonių, kurių gyvybei buvo kilęs pavojus.
