Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
AutoRadaras

Čekijos policija pasibaisėjusi vilkiko vairuotojo neatsakingumu: greitkeliu važiavo be vieno rato, nes galvojo, kad „kaip nors pavyks“

2025 m. rugpjūčio 16 d. 11:51
Lrytas.lt
Čekijos policija socialiniame tinkle „Facebook“ paviešino į pareigūnų akiratį pakliuvusį neįsivaizduojamo neatsakingumo pavyzdį kelyje – policijai įkliuvęs vilkiko vairuotojas iš Slovakijos į Lenkiją važiavo be vieno rato, galvojo, kad „kaip nors pavyks“.
Daugiau nuotraukų (6)
Kaip pranešė Čekijos policija, incidentas įvyko rugpjūčio 13 d. greitkelyje D2, jungiantį Slovakijos sostinę Bratislavą su antruoju pagal dydį Čekijos miestu Brno. Gavę pranešimą apie pavojingus sunkvežimio manevrus, pareigūnai jį sustabdė greta Blučinos miesteliu.
Čekijos greitkeliu sunkvežimis tuo metu jau buvo pravažiavęs apie 50 km.
Sustabdę sunkvežimį, pareigūnai buvo gerokai nsutebinti, kai pamatė, jog puspriekabėje trūksta vieno rato. Iš Slovakijos į Lenkiją važiavęs vairuotojas pasiteisino galvojęs, kad „kaip nors pavyks“.
Policijos pareigūnai teigia, kad tik laimingo atsitiktinumo dėka išvengta didelės nelaimės. 
Vilkiko vairuotojui skirta 10 000 Čekijos kronų bauda ir atimta teisė vairuoti. 
10 000 Čekijos kronų rugpjūčio 15 d. kursu sudaro apie 409 eurus. Tad skirtos baudos dydis nustebino „Facebook“ vartotojus,komentavusios policijos paskelbtą žinią.
„Dešimt tūkstančių yra pasityčiojimas. Aš to nesuprantu“, – rašė vienas komentatorius.
„Tik 10 000??? Ar tai pokštas?“, – stebėjosi kitas.
Dar vienas komentatorius bandė rasti santykį tarp skirtos baudos dydžio ir skaičiaus žmonių, kurių gyvybei buvo kilęs pavojus. 
 
Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidėjaiČekijavilkikas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.