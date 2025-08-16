Žinios, kurios šviečia.
Per Žolinę keliuose – girtų vairuotojų paradas

2025 m. rugpjūčio 16 d. 11:24
Žolinę šventę Kauno apylinkių gyventojai nepabūgo prie vairo sėsti apsvaigę. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (Kauno apskr. VPK) paros įvykių suvestinėje – pluoštas sulaikytų girtų vairuotojų.
Rugpjūčio 15 d. apie 10.05 val. Kaišiadorių rajone, kelyje Vilnius-Kaunas-Klaipėda, automobilį „Mercedes-Benz“ vairavo neblaivus vyras (gim. 1973 m.). Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,41 prom.
Apie 10.50 val. Kaune, Piliuonos g., pareigūnai sustabdė automobilį „Opel Signum“, kurį vairavo neblaivus vyras (gim. 1984 m.). Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,90 prom.
13.00 val. Kauno rajone, Girionių k., automobilį „Audi“ vairavo taip pat neblaivus vyras (gim. 1984 m.). Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,67 prom.
15.55 val. Kaune, Abrikosų tak., pareigūnai sustabdė automobilį „Volvo S80“, kurį vairavo neblaivus vyras (gim. 1984 m.). Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,96 prom.
Apie 19.45 val. Kauno r., Laumėnų k., automobilį „Ford Galaxy“ vairavo neblaivus vyras (gim. 1984 m.). Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,71 prom.
