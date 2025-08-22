Dėl neperskaitytų „Parkavimas Kaune“ el. laiškų – elektromobilių vairuotojai sulaukė baudų

Su naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ redakcija praėjusią savaitę susisiekusi skaitytoja įsivėlė į nemalonią situaciją, kuomet biudžetinės įstaigos „Parkavimas Kaune“ elektroninis laiškas apie parkavimo sutarties nutraukimą nukeliavo į šlamšto skyrelį, todėl nebuvo perskaitytas.
„Buvo vienašališkai nutraukta eletromobilio parkavimo sutartis, o apie tai informuota el. laišku, kuris nuėjo į „šlamštą“ ir nebuvo perskaitytas. Tada bauda 25 eurai ir paaiškinta labai paprastai – kreipkitės į teismą, kitą kartą mes žinosime, kaip turime informuoti. Puikiai žino, kad niekas nesiterlios su teismais dėl 25 eurų“, – teigė moteris.
Vairuotoja pabrėžė, jog su šia problema susidūrė ir jos kolegos, kurie neva taip pat nežinojo apie parkavimo sutarčių nutraukimą, todėl susilaukė baudų už automobilių statymą K.Donelaičio gatvėje.
„Beje, tokių pat nukentėjusių – ofise eilė. O kad bauda nebus anuliuota – pasirodo galima pranešti ir telefonu. Įdomu, kokią sumą susirinks tie „verslininkai“. Labai patogu – vasara, žmonės atostogauja, el. laiškų neskaito, o dar šlamšto skyrelis… Manau taip negalima“, – tikino skaitytoja.
Tiesa, kuomet moteris pasirašė naują parkavimo sutartį, biudžetinės įstaigos „Parkavimas Kaune“ laiškas pasiekė pagrindinį elektroninio pašto skyrelį.
„Teko deklaruoti gyvenamą vietą Kaune, apie naują sutartį dabar pranešta laišku, kuris jau teisingai atėjo į gautų laiškų skyrių, o ne į šlamšto skyrelį ir dar buvo prierašas, kad laiškas buvo išsiųstas sėkmingai. Pasirodo, galima informuoti teisingai“, – stebėjosi kaunietė.
Apie teisės aktų pasikeitimus gyventojai nėra informuojami asmeniškai
„Kas vyksta Kaune“ apie šią situaciją pasiteiravus „Parkavimas Kaune“, įstaiga nurodė, jog ji negali turėti įtakos, kur nukeliaus siunčiami informaciniai elektroniniai laiškai.
„Tarybos sprendimas, dėl lengvatų savivaldybių teritorijose nustatymo – lokalinis teisės aktas, apie teisės aktų pasikeitimus gyventojai ar svečiai nėra informuojami asmeniškai, tačiau turint sutikimus, pranešimai buvo išsiųsti, kaip bebūtų gaila, bet BĮ „Parkavimas Kaune“ negali įtakoti, kur nukeliaus el. laiškai, tai priklauso nuo elektromobilių valdytojų adresato el. pašto dėžutės nustatymų“, – teigiama „Parkavimas Kaune“ atsakyme.
Įstaigos atsakyme taip pat pažymima, jog paskambinti 7000 asmenų ir pranešti apie pokyčius, būtų labai sudėtinga. Teigiama, jog informacija apie leidimų tvarkos pasikeitimus buvo viešinama Kaunas.lt, parkavimaskaune.lt tinklapiuose, žiniasklaidos priemonėse, taip pat vairuotojas visada gali savo leidimo statusą pasitikrinti leidimų savitarnoje.
„Tikėtina ir elektromobilio vairuotojos kolegoms el. laiškai nukeliavo į spam skiltį, nes visoje darbovietėje el. pašto dėžutės nustatymai yra vienodi. Greičiausiai, tai įvyko dėl tam tikrų el. pašto dėžutės nustatymų. Visada visiems yra rekomenduojama patikrinti spam skiltį“, – pridūrė „Parkavimas Kaune“.
Nuo rugpjūčio 1 d. įsigaliojo pokyčiai
Kaip jau rašėme, Siekiant sumažinti ir apriboti automobilių stovėjimą centrinėje miesto dalyje, atlaisvinti daugiau parkavimo vietų čia gyvenantiems ir dirbantiems asmenims, keitėsi elektromobilių statymo tvarka.
„Tai vienas iš būdų nedidinant rinkliavos pagerinti parkavimo situaciją, padidinti ekologinę atsakomybę ir paskatinti kauniečius įsigyti elektromobilius“, – teigė Kauno savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.
Naujoji grynųjų elektromobilių statymo Kauno mieste tvarka numato, kad nemokamai šio tipo automobilius visose parkavimo zonose statyti gali fiziniai asmenys, savo gyvenamąją vietą deklaravę Kauno mieste, taip pat Kaune registruotos įmonės, rašoma Kauno savivaldybės pranešime žiniasklaidai.
