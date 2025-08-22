Žinios, kurios šviečia.
Šį sekmadienį Vilniuje – pirmenybė dviratininkams

2025 m. rugpjūčio 22 d. 11:44
Šį sekmadienį, rugpjūčio 24 d., Vilnių išjudins jau 16-ąjį kartą organizuojamas didžiausias dviračių renginys Lietuvoje ir Baltijos šalyse „Velomaratonas 2025“.
Tūkstančius dviratininkų sutraukiantis renginys sostinėje šiemet prasidės Nepriklausomybės aikštėje. Iš ten „Velomaratono 2025“ dalyviai grupėmis važiuos Gedimino prospektu (nuo Seimo rūmų), Šventaragio, T.Vrublevskio, Arsenalo, T.Kosciuškos gatvėmis, privažiavę iki transporto žiedo apsisuks ir važiuos tomis pačiomis gatvėmis atgal per Karaliaus Mindaugo tiltą, Žvejų, Upės, Vytauto ir A.Mickevičiaus gatvėmis, per Žvėryno tiltą, A.Goštauto gatve iki Baltojo tilto ir atgal A.Goštauto gatve, Gedimino prospektu iki Nepriklausomybės aikštės.
Rugpjūčio 24 d. nuo 4 val. 30 min. iki 19 val. bus ribojamas eismas centrinėje miesto dalyje ir draudžiama statyti transporto priemones visoje dviračių maratono trasoje.
Nuo rugpjūčio 23 d. 9 val. iki rugpjūčio 24 d. 22 val. papildomai bus ribojamas transporto priemonių eismas Gedimino prospekto dalyje nuo A.Goštauto gatvės iki Gynėjų gatvės.
Nuo rugpjūčio 23 d. 18 val. iki rugpjūčio 24 d. 22 val. sostinėje bus ribojamas transporto priemonių eismas A.Mickevičiaus gatvės dalyje nuo A.Goštauto iki Vytauto gatvės.
Maratono trasa suplanuota taip, kad miesto gyventojai ir svečiai patirtų kuo mažiau nepatogumų, todėl net ir renginio metu bus galima įvažiuoti į miesto centrą ir judėti jame.
Įvažiavimas į centrinę Vilniaus miesto dalį bus galimas per Geležinio Vilko ir A.Goštauto gatves, o išvažiavimas – per Lukiškių g.
