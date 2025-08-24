Žinios, kurios šviečia.
Rygos centre – dviratininkų ir automobilio ekipažo muštynės: talžė ir dviračiu

2025 m. rugpjūčio 24 d. 10:55
Neįprastas incidentas įvyko ketvirtadienio, rugpjūčio 21 d., popietę Rygos centre šalia degalinės „Circle K“.
Čia susimušė dviratininkai su automobilio vairuotoju ir ekipažu.
Socialiniame tinkle konfliktą nufilmavęs asmuo pasidalino vaizdo įrašu.
Jame matyti, kaip rimtai susikibo dviratininkas, vilkintis sportinį kostiumą, su juodai apsirengusiu vyru.
Ant kelio matyti gulintis dviratis.
Į konfliktą įsitraukė daugiau sportiškai apsivilkusių dviratininkų ir juodai apsirengusių vyrų.
Vienas dviratininkas priešininkui trenkė savo dviračiu.
Portalui delfi.lv Latvijos policija teigė, kad pareigūnams apie incidentą nebuvo pranešta.
