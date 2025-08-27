Policija Vilniuje tikrins vairuotojų blaivumą: įspėja apie prevencinę priemonę

„Neblaivūs eismo dalyviai kelia realią grėsmę kiekvieno mūsų gyvybei. Tai sąmoningas neatsakingumas, kuris bet kada gali baigtis tragedija. Lietuvos policija tokiems pažeidimams išaiškinti taiko įvairias priemones, nes keliuose negali būti vietos neatsakingumui“, – sako Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešosios tvarkos biuro viršininko pavaduotojas Sigitas Šemis.
Tikslinės prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės vykdomos valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose, policijos pareigūnai dirba taikydami viešąjį, neviešąjį ir (ar) mišrųjį patruliavimo būdus. Apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų pareigūnai, atsižvelgę į prižiūrimos teritorijos eismo įvykių ir eismo dalyvių daromų pažeidimų specifiką, organizuoja ir kitas papildomas priemones.
Policija per metus Lietuvos miestų ir miestelių keliuose iš viso surengia daugiau kaip 20 blaivumo patikrinimų ir kasmet sulaiko daugiau kaip 10 000 girtų vairuotojų.
Prieš pat mokslo metus, rugpjūčio 25–27 d., Lietuvos policija visoje Lietuvoje vykdo įvairių transporto priemonių vairuotojų blaivumo patikrinimus. Prevencinė priemonė, kurios metu papildomas dėmesys bus skiriamas dalijimosi automobiliais platformos „Bolt Drive“ naudotojų blaivumui, trečiadienio (rugpjūčio 27 d.) vakarą numatyta ir Vilniaus gatvėse.
„Policijos ir mūsų bendras tikslas – kad nė vienas žmogus Lietuvoje nesirinktų vairuoti, jei abejoja savo blaivumu. Šiuo reidu siekiame priminti, jog kelių saugumas priklauso nuo kiekvieno žmogaus atsakingų sprendimų – ne tik pasirinkimo nesėsti prie vairo esant neblaiviam, bet taip pat saugaus greičio pasirinkimo, taisyklių laikymosi ir dėmesio sutelkimo“, – sako S. Aliukonis, „Bolt Drive“ generalinis vadovas Lietuvoje.
Anot „Bolt Drive“ vadovo, dalijimosi automobiliais platforma taiko 0 promilių tolerancijos politiką. Tai reiškia, kad net jei reido metu bus nustatyta, jog vairuotojo kraujyje užfiksuota alkoholio koncentracijos norma neviršija leistinos alkoholio koncentracijos kraujyje (0,4 promilės), tai bus platformos „Bolt Drive“ taisyklių pažeidimas.
Kiekvienas naudotojas pagal platformos taisykles įsipareigoja išnuomotą automobilį vairuoti visiškai blaivus. Šią taisyklę pažeidusiems vairuotojams taikoma 2 000 eurų bauda, jiems visam laikui uždraudžiama naudotis platformos „Bolt Drive“ paslaugomis.
„Tikime, kad prevencija, naudotojų edukacija ir modernūs technologiniai sprendimai yra veiksmingos priemonės saugumo keliuose užtikrinimui. Dėl to „Bolt Drive“ ir toliau investuos į iniciatyvas bei technologijas, kurios prisideda prie atsakingos vairavimo kultūros kūrimo“, – sako S. Aliukonis.