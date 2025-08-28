Vairuotojai prisidirbo: dar vasarai nesibaigus – keli tūkstančiai protokolų dėl pažeidimų Nidoje

Diskusijos metu komiteto nariai ir specialistai pasidalino įžvalgomis apie naująją automobilių statymo tvarką, kuri, pasak Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus Sigito Šveikausko, pasiteisino.
„Iš tikro, pradėjus įgyvendinti šitą mūsų sprendimą, tų klausimų buvo gerokai daugiau. Bet pakartotinai ėjus su pakeitimais tų situacijų sumažėjo. Įsivaizduoju, kad apie 80–90 proc. ta tvarka tiko,“ – teigė jis.
Mero Dariaus Jasaičio teigimu, jei aikštelės lieka tuščios, logiškiau yra sumažinti kainą, kad būtų gauta daugiau pajamų ir padidintas patogumas gyventojams bei svečiams.
Vasarai dar nesibaigus – daugiau nei 3000 pranešimų
Posėdyje atskleista, ir kiek užfiksuota pažeidimų. Birželio mėnesį iš viso buvo surašyti 887 pranešimai dėl nesumokėtos rinkliavos. 528 iš jų sumokėjo susitaikymo mokestį, kuris siekia nuo 28 iki 40 eurų. Liepos mėnesį surašyta apie 1500 pranešimų, o rugpjūtį (iki 18 d.) – 808 pranešimai.
Komiteto pirmininkas A.Burkšas atkreipė dėmesį, kas nutiks su likusiais nemokėtojais. Kaip paaiškino S.Šveikauskas, „tie kiti atkeliauja pas mus į viešosios tvarkos skyrių ir bus surašyti protokolai.“ Jis taip pat pridūrė, kad Lietuvoje bus formuojama teismų praktika ieškant šių lėšų.
Taip pat paminėta, kad vienam gyventojui per vasarą buvo išrašyti net 4 ar 5 protokolai, kas rodo piktnaudžiavimą esama tvarka.
Negyvųjų kopų aikštelės problema
Vienas aktualiausių su eismu susijusių posėdžio klausimų buvo Naglių rezervato parkavimo aikštelė, esanti 31-ajame kilometre. Dėl nuolatinio automobilių srauto ir per mažos aikštelės čia susidaro pavojingos eismo situacijos, kai automobiliai statomi net dviem eilėmis ant kelio.
Nors šią aikštelę siūlyta plėsti, „Via Lietuva“, Neringos mero D.Jasaičio teigimu, siūlo „makaronų kabinimą ir totalią nesąmonę“, siūlydama naikinti kitas, netoliese esančias, aikšteles ir jų sąskaita plėsti šią. Toks požiūris, anot mero, prieštarauja teritorijų planavimo principams. Vietoje to jis siūlo protingesnį sprendimą, paremtą patirtimi iš kitų šalių, pavyzdžiui, Lenkijos, apie kurią kalbėjo kitas komiteto narys Matas Lasauskas.
Meras D.Jasaitis siūlo didinti Pervalkos parkingą, ten palikti automobilius ir leisti lankytojams keliauti dviračiais arba naudoti specialų transportą. „Tai yra logika ir protingumas,“ – pabrėžė jis.
M.Lasauskas pabrėžė, kad tokia strategija ne tik išspręstų transporto problemas, bet ir leistų sukurti naujas paslaugas, tokias kaip ekologinės edukacinės kelionės autobusais. Tuo pačiu meras D.Jasaitis pabrėžė ir kitą problemą: „Rezervate žolės nebėra ant kopagūbrio... ir kiekvieną dieną stovi automobiliai. Šitos problemos jie nemato.“
