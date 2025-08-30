Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Apribotas kelių pravažumas ties nenaudojamais pasienio kontrolės punktais

2025 m. rugpjūčio 30 d. 11:17
Lietuvos kariuomenė
Pastarąją savaitę Lietuvos kariuomenės kariai įrengė užtvaras sienos apsaugos stiprinimui ant nenaudojamų kelių ties pasienio kontrolės punktais su Rusijos Federacija ir Baltarusijos Respublika. Tai – dalis suplanuotų kontrmobilumo priemonių, skirtų Baltijos gynybos linijai, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Įrengtos užtvaros yra tik dalis didelio integralaus paveikslo. Pradedame nuo taktinio lygmens – konkrečių kliūčių pasienyje, o vėliau visą inžinerinį scenarijų sujungsime į vieną konceptualią sistemą.“ – sakė Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras.
Užtvaroms įrengti panaudoti „drakono dantys“ nenaudojamuose pasienio kontrolės punktuose buvo įrengti ant kelių, o naudojamuose – išdėstyti lengvai pasiekiamose vietose šalia kelių, kad prireikus juos būtų galima greitai panaudoti. Dedant užtvaras kelio konstrukcijoms jokie pakeitimai nedaryti, tad kelių būklės įrengtos kliūtys nepakeis, nepatogumų gyventojai taip pat nepatirs, nes fizinės kliūtys įrengtos tik ant nenaudojamų kelių. Sienos apsaugos stiprinimo priemonės jau įrengtos nenaudojamuose Šumsko, Lavoriškių, Raigardo, Latežerio pasienio kontrolės punktuose su Baltarusija, taip pat nenaudojamame Romaniškių pasienio kontrolės punkte su Rusija ir kai kuriose kitose vietovėse.
Nenaudojamų kelių pravažumo ties pasienio kontrolės punktais apribojimo darbai yra planiniai, tai – dalis būsimosios Baltijos gynybos linijos – ilgalaikio visų Baltijos šalių ir Lenkijos priemonių plano, mažinančio sausumos invazijos grėsmę ir apribojančių galimus priešiškų valstybių veiksmus sausumoje. Artimiausiu metu Lietuvos kariuomenė kartu su kitomis valstybės institucijomis atliks tolimesnį kitų svarbių pasienio vietovių vertinimą, kuriose irgi bus planuojamas mobilumo apribojimas.
