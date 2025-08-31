Rugsėjis keliuose: daugiau spūsčių, daugiau rizikų, daugiau policijos dėmesio

Daugiau spūsčių, daugiau rizikų
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kelių policijos skyriaus viršininkas Vigintas Lukošius akcentuoja, kad rugsėjis tradiciškai tampa vienu avaringiausių metų mėnesių.
„Esminis pasikeitimas eisme – jo intensyvumas. Į miestą grįžta studentai iš kitų miestų, po vasaros atostogų į gatves sugrįžta daugelis gyventojų, todėl spūstys ir iššūkiai tiesiog neišvengiami. Rugsėjo pirmosiomis savaitėmis eismo dalyviai dar gyvena atostogų nuotaikomis, trūksta susikaupimo, tad natūraliai didėja rizika patekti į eismo įvykius. Be to, mūsų mieste dar vyksta kelių remonto darbai, kurie vairuotojams taip pat kelia papildomų kliūčių“, – sako pareigūnas.
Anot jo, dažniausios vairuotojų klaidos rugsėjo pradžioje – saugaus atstumo ir greičio nesilaikymas, manevravimo taisyklių pažeidimai, nepraleidimas pagrindiniu keliu važiuojančių transporto priemonių.
Daugiau dėmesio eismo saugumui, pasak V. Lukošiaus, turėtų skirti ir dviratininkai, paspirtukininkai bei pėstieji. „Svarbiausia – atidumas ir pagarba vieni kitiems. Visiems reikia prisiminti, kad rugsėjį gatvėse daug vaikų, kurie neturi didelės patirties. Pėstiesiems patariama prieš žengiant į perėją įsitikinti, jog vairuotojai juos tikrai pastebėjo, vengti telefono naudojimo kertant gatvę, o dviratininkams ir paspirtukininkams – taip pat laikytis KET, nenaudoti ausinių ir pasirūpinti, kad transporto priemonė būtų matoma. Suaugusiųjų atsakomybė ir pavyzdys rugsėjį ypatingai svarbu“, – akcentus dėlioja pareigūnas.
„Visą rugsėjo mėnesį policijos pareigūnai vykdys policines ir prevencines priemones, orientuotas į prasidėjusius naujus mokslo metus. Rugsėjo 1–5 d. policijos pareigūnai, kartu su socialiniais partneriais, organizuos budėjimus prie švietimo įstaigų pėsčiųjų perėjų prieš pamokas ir joms pasibaigus. Bus kontroliuojama, kaip suaugusieji atveža vaikus į mokyklą – ar naudojamos saugos kėdutės, ar segimi diržai, ar vairuotojai nesinaudoja mobiliaisiais telefonais, ar vairuoja blaivūs. Taip pat stebėsime nepilnamečių dviratininkų ir paspirtukininkų elgesį, tikrinsime mokyklinius autobusus bei jų vairuotojų blaivumą“, – numatytas priemones rugsėjį vardina V. Lukošius.
Spūstys ir kelio darbai – didžiausias iššūkis vairuotojams
Kauno apskr. VPK Kelių policijos skyriaus 1-ojo poskyrio viršininkas Povilas Maila pabrėžia, kad rugsėjo rytai vairuotojams visada yra didžiausias išbandymas. „Rugsėjo mėnesį visos pagrindinės Kauno gatvės patiria didžiulį krūvį dėl intensyvaus transporto priemonių srauto, kuris susidaro dėl mokslo metų pradžios ugdymo įstaigose, aukštosiose mokyklose bei vasaros atostogų pabaigos. Didžiausios transporto priemonių spūstys rytinio piko metu yra matomos ties įvažiavimais į miestą, Raudondvario pl., Marijampolės pl., T. Masiulio g., Šilainių pl. ir t.t.“, – pasakoja pareigūnas.
Taip pat jis pabrėžia, jog didžiausias eismo įvykių padidėjimas rugsėjį pastebimas ten, kur eismas intensyviausias: Savanorių pr., Raudonvario pl., Taikos pr., Veiverių g., Pramonės pr.
Pasak jo, papildomą riziką kelia ir kelių remonto darbai. „Šiuo metu darbai vyksta A1 kelyje prie Kauno, ties Ašigalio g., ties nusukimais į Giraitės k. ir Vandžiogalos pl., taip pat Birštono g. ir K. Mindaugo pr. sankryžoje, Žemaičių pl. prie Milikonių kalno, Užnemunės g. ir kitose vietose. Tokiose vietose vairuotojai privalo būti ypač dėmesingi – sumažinti greitį, laikytis atstumo, neskubėti“, – akcentuoja P. Maila.
Jis ragina vairuotojus išlikti kantriais ir tolerantiškais – ypač vaikams, kurie dar ne visas KET žino, ir studentams, kurie atvyksta iš kitų miestų ar savivaldybių ir yra neįpratę prie vietinio eismo. „Saugumas kelyje priklauso nuo mūsų visų, todėl pagarba ir atsakomybė turėtų lydėti kiekvieną „žingsnį“ eisme“, – sako P. Maila.
Kad ir kelionė į mokyklą, ir buvimas joje būtų saugus
Kauno apskr. VPK Viešosios tvarkos valdybos Bendruomenės pareigūnų veiklos skyriaus viršininkė Agnė Greblikaitė teigia, kad pasiruošimas rugsėjo 1-ajai prasideda iš karto pasibaigus mokslo metams. „Peržiūrimos pavojingos pėsčiųjų perėjos, planuojami patruliavimai, stiprinamas mokyklų vidinis saugumas, atnaujinamos vaizdo kameros ir dūmų detektoriai. Taip siekiame, kad tiek kelionė į mokyklą, tiek buvimas joje būtų kuo saugesnis“, – sako pareigūnė.
Kaip ir kasmet, daug dėmesio bus skiriama pirmokams. „Šiemet Kaune turime daugiau nei 3000 pirmų klasių moksleivių, todėl mūsų tikslas – aplankyti juos visus. Policijos pareigūnai pirmosiomis rugsėjo savaitėmis ves pamokas apie saugų eismą, mokys, kaip pereiti gatvę, kaip dėvėti atšvaitą, primins apie saugos diržų svarbą“, – vardina A. Greblikaitė.
Pasak jos, tėvai taip pat turi prisidėti prie vaikų saugumo. „Svarbiausia – rodyti pavyzdį. Vaikus reikia vežti kėdutėse pagal reikalavimus, pasirūpinti, kad ant kuprinių ar drabužių būtų atšvaitai, išleisti vaikus tam skirtose vietose ir, jei įmanoma, palydėti juos iki mokyklos durų. Ypač tai svarbu pirmų klasių moksleiviams“, – sako ji.
Pareigūnai atkreipia dėmesį, kad kasmet prie ugdymo įstaigų pasikartoja tos pačios grėsmės – parkavimo kultūros stoka, greičio viršijimas, pėsčiųjų neatsargumas. „Norisi visų paprašyti atidumo, mažesnio skubėjimo ir daugiau pagarbos vieni kitiems. Įpraskime prie naujo etapo, kai vėl prasidės darbingas laikotarpis. Viskas prasideda nuo mūsų pačių, tad kurkime saugią aplinką kartu“, – teigia A. Greblikaitė.