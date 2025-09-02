Nufilmuota: girtas ir beteisis spruko nuo policijos, dabar jam gresia iki metų kalėjimo

Incidentas prasidėjo apie 14 val., kai buvo gautas pranešėjos skambutis informavęs apie neblaivų vyrą, sėdintį „Volvo V40“ automobilyje. Netrukus automobilis buvo pastebėtas važiuojantis Dariaus ir Girėno gatve Tirkšliuose. Policijos pareigūnai, važiuodami tarnybiniu automobiliu, įjungė šviesos ir garso signalus bei per garsiakalbį reikalavo vairuotoją sustoti. Tačiau pastarasis į pareigūnų reikalavimus nereagavo – padidino greitį ir toliau važiavo.
Vairuotojas, manevruodamas per visą kelio plotį, akivaizdžiai vengė būti sustabdytas. Persekiojimas tęsėsi iki Spurganų kaimo ir toliau link Geidžių kaimo. Ties Geidžių kaimo Tirkšlių gatve, prie namo Nr. 24, pareigūnams pavyko aplenkti „Volvo“ ir užblokuoti jam kelią. Vairuotojas buvo sulaikytas.
Sulaikytajam buvo atliktas alkoholio kiekio patikrinimas – pirmuoju pūtimu nustatytas 3,16 prom., girtumas, antruoju – net 3,25 promilės. Paaiškėjo, kad vyras neturi teisės vairuoti. Jo vairuotas automobilis neapdraustas privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, neįregistruotas ir neatlikta techninė apžiūra.
Vyras savo kaltę pripažino ir gailėjosi. Jam surašyti administracinių nusižengimų protokolai, taip pat pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonės vairavimo būnant neblaiviam (daugiau nei 1,51 prom.). Už tai gresia ir iki metų kalėjimo.
Automobilis nuvežtas į saugojimo aikštelę, įtariamasis perduotas policijos pareigūnams tolimesniems veiksmams atlikti.
Ikiteisminiam tyrimui vadovaujanti Telšių apylinkės prokuratūros prokurorė rugsėjo 2 d. kreipėsi į teismą dėl bylos baigimo ir jos nagrinėjimo teisme pagreitinto proceso tvarka.
Raginame gyventojus nelikti abejingais ir, pastebėjus galimai neblaivius vairuotojus ar kitus pavojingus eismo dalyvius, nedelsiant pranešti bendruoju pagalbos numeriu 112.
