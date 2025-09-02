Rugsėjis prasidėjo visu gražumu: vairuotojai įkalinti sostinės gatvėse

Kaip matyti internetinėje JUDU svetainėje pateiktame žemėlapyje, antradienį, rugsėjo 2 d., apie 9 val. ryto Vilniuje užfiksuota 16 spūsčių.
Visos jos susidariusios skirtingose miesto vietose:
- Gariūnų g. link Gariūnų–Paneriškių g. sankryžos (į centrą)
- Žirnių g. link Žirnių g.–Liepkalnio g.–Minsko pl. sankryžos (iš centro)
- Drujos g. link Aušros Vartų g.
- Olandų g. link Olandų žiedo
- Antakalnio g. link Olandų žiedo
- J. Jasinskio g. link J. Jasinskio—Pamėnkalnio—V. Kudirkos g. sankryžos
- Lukiškių g. link Lukiškių–Gynėjų g. sankryžos
- Geležinio Vilko g. link Geležinio Vilko–Žalgirio g. sankryžos (iš centro)
- Laisvės pr. link T.Narbuto g.
- Pilaitės pr. link Pilaitės pr. — Laisvės pr. sankryžos (į centrą)
- Ukmergės g. link Ukmergės–Geležinio Vilko g. sankryžos
- Ozo g. link Ozo–Gelvonų g. sankryžos (nuo Šeškinės)
- Geležinio Vilko g. link Geležinio Vilko–Ukmergės g. sankryžos (į centrą)
- Kalvarijų g. link Kareivių—Kalvarijų—Ozo g. sankryžos (į centrą)
- Kareivių g. link Kareivių—Verkių g. sankryžos (nuo Žirmūnų g.)
- Pavilnionių g. link Justiniškių g.
- Ukmergės g. link Ukmergės–M. Lietuvio g. sankryžos (į centrą)