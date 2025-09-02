Rugsėjis prasidėjo visu gražumu: vairuotojai įkalinti sostinės gatvėse

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Antrasis rugsėjo rytas iš vairuotojų Vilniuje pareikalaus daug kantrybės – miesto žemėlapį tiesiog išmargino gatvėse susidariusios spūstys.
Kaip matyti internetinėje JUDU svetainėje pateiktame žemėlapyje, antradienį, rugsėjo 2 d., apie 9 val. ryto Vilniuje užfiksuota 16 spūsčių.
Visos jos susidariusios skirtingose miesto vietose:
  • Gariūnų g. link Gariūnų–Paneriškių g. sankryžos (į centrą)
  • Žirnių g. link Žirnių g.–Liepkalnio g.–Minsko pl. sankryžos (iš centro)
  • Drujos g. link Aušros Vartų g.
  • Olandų g. link Olandų žiedo
  • Antakalnio g. link Olandų žiedo
  • J. Jasinskio g. link J. Jasinskio—Pamėnkalnio—V. Kudirkos g. sankryžos
  • Lukiškių g. link Lukiškių–Gynėjų g. sankryžos
  • Geležinio Vilko g. link Geležinio Vilko–Žalgirio g. sankryžos (iš centro)
  • Laisvės pr. link T.Narbuto g.
  • Pilaitės pr. link Pilaitės pr. — Laisvės pr. sankryžos (į centrą)
  • Ukmergės g. link Ukmergės–Geležinio Vilko g. sankryžos
  • Ozo g. link Ozo–Gelvonų g. sankryžos (nuo Šeškinės)
  • Geležinio Vilko g. link Geležinio Vilko–Ukmergės g. sankryžos (į centrą)
  • Kalvarijų g. link Kareivių—Kalvarijų—Ozo g. sankryžos (į centrą)
  • Kareivių g. link Kareivių—Verkių g. sankryžos (nuo Žirmūnų g.)
  • Pavilnionių g. link Justiniškių g.
  • Ukmergės g. link Ukmergės–M. Lietuvio g. sankryžos (į centrą)
