Lietuvių pamėgtame kelyje lenko „Porsche“ greitį viršijo daugiau nei 100 km/val. – kokiu automobiliu pažeidėją pavijo, policija neskelbia

2025 m. rugsėjo 8 d. 14:57
Lrytas.lt
Video
Lietuvių pamėgtame greitkelyje netoli Varšuvos Lenkijos policijos pareigūnai sugavo daugiau nei 100 km/val. leistiną greitį viršijusį „Porsche“ vairuotoją. Vyro piniginė palengvėjo keliais šimtais eurų, o policija vairuotojus, taip pat ir iš Lietuvos, perspėja vairuoti atsakingai ir primena, kad kaimyninės šalies keliuose eismo saugumo rūpinasi galingais nežymėtais automobiliais patruliuojantys pareigūnai.
Kaip pranešė Lenkijos policija, pažeme skrendantį automobilį „Porsche“ Piasečno miesto kelių policijos pareigūnai, patruliavę nežymėtu automobiliu, pastebėjo greitkelyje S7. Tai ir Lietuvių pamėgtas greitkelis, jis jungia šalies sostinę Varšuvą su Krokuva. 
Policija praneša, kad „Porsche“ skriejo Varšuvos link. Pareigūnai nežymėtu automobiliu pasileido įkandin skubančio vairuotojo, tuo pačiu buvo išmatuotas ir jo greitis. Paaiškėjo, kad kelio atkarpoje, kur leistinas greitis yra 120 km/val., „Porsche“ skriejo net 227 km/val. 
Policijos pareigūnai pažeidėją pasivijo ir sustabdė. Paaiškėjo, kad „Porsche“ vairavo 46 metų lenkas. Jam buvo skirta 2 500 zlotų (maždaug 588 eurai) bauda, vyras gavo 15 baudos taškų (Lenkijoje, vairuotojai surinkę 25 baudos taškus kuriam laikui praranda teisę vairuoti). 
„Atminkite, kad per stiprus akceleratoriaus spaudimas gali kainuoti ne tik pinigus, bet, svarbiausia, gyvybę! Mes gyvename skubėdami. Tačiau atminkite, kad skubėjimas, deja, yra blogas patarėjas ir daugelio pavojingų situacijų kelyje priežastis, todėl tiems, kurie pažeidžia įstatymus, nuolaidų nėra!“, - skelbia Lenkijos policija.
Kokios markės ir modelio automobiliu pareigūnai pavijo ir sustabdė 227 km/val. skriejantį „Porsche“, policija neskelbia.
Piasečno miestas, kurio pareigūnai sugavo pažeidėją, yra apie 16 km į pietus nutolęs nuo šalies sostinės Varšuvos. Mieste ilgą laiką gyveno ir kūrė Trakuose gimęs dailininkas Edward Narkiewicz (Edvardas Narkevičius). 1938 m. Trakuose gimęs menininkas į Piasečną emigravo 1958 m. ir čia pragyveno iki pat savo mirties 2007 m.
