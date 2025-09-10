Lrytas Premium prenumerata tik
Dėl vykstančio gaisro Baltojoje vokėje vyksta evakuacija: kaip važiuoti?

2025 m. rugsėjo 10 d. 17:11
Į Baltąją Vokę važiuoti draudžiama, taip pat vengti važiuoti ir į šalia esančius rajonus: Salininkus bei Aukštuosius Panerius. Žemiau esančioje evakuacijos schemoje žalios rodyklės rodo, kad privažiavus sankryžas galima važiuoti tik tomis kryptimis. Raudonos rodyklės rodo, kur draudžiamas eismas.
Dėl įvykio pakoreguoti ir keturi viešojo transporto maršrutai. 9 autobusų maršrutas „Zuikių–Agrastų g.–Baltoji Vokė–Vaidotai“ ir „Zuikių–Agrastų g.–Salininkai“ laikinai nekursuos, bet papildomai kursuos 25 maršruto „Žemieji Paneriai–Kazbėjų–V. A. Graičiūno g.–Vaidotai“  autobusai.
 
3 autobusų maršrutas „Stotis–Eišiškių pl.–Dilgynė–Salininkai–Vaidotai“ kursuos pakeista trasa iki Salininkų.
