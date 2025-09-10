Savaitgalį Vilniaus gatves užplūs bėgimo entuziastai: bus eismo ribojimų

Rugsėjo 14 d. nuo vidurnakčio iki 20 val. bus ribojamas eismas bėgimo trasose (informacija žemiau). Po 15 val. bus atidarytas eismas V. Kudirkos, M. K. Čiurlinio gatvėmis, taip pat Žvėryno rajone, išskyrus Upės, Vytauto ir A. Mickevičiaus gatves, Aukštaičių g. dalyje nuo 2A iki 34 numeriais pažymėtų statinių ir Paupio g. dalyje nuo 17 iki 60 namo.
Maratono trasa drieksis nuo Katedros aikštės Šventaragio, T. Vrublevskio, Žygimantų, Vilniaus gatvėmis, Gedimino prospektu, Totorių, Liejyklos, Universiteto, Šv. Jono, Pilies, Barboros Radvilaitės, Maironio, Užupio, Paupio, Aukštaičių, Išganytojo, Bokšto, Didžiąja, Stiklių, Gaono, Dominikonų, Šv. Ignoto, Benediktinų, Islandijos, Jogailos gatvėmis, Gedimino prospektu, V. Kudirkos, M. K. Čiurlionio gatvėmis, Vingio parko dviračių ir pėsčiųjų takais, Vingio pėsčiųjų tiltu, palei Nerį dviračių ir pėsčiųjų takais iki Upės g., Žaliuoju tiltu, Žygimantų, Arsenalo, T. Kosciuškos, A. Goštauto gatvėmis, Mindaugo tiltu, Žvejų, Saltoniškių, Sėlių, Žaliąja, Latgalių, Blindžių, Latvių, Birutės, Kęstučio gatvėmis bei kitomis senamiesčio ir centro gatvėmis, grįžtant į Šventaragio gatvę.
21,098 km bėgimo trasa drieksis nuo Katedros aikštės Šventaragio, T. Vrublevskio, Žygimantų, Vilniaus gatvėmis, Gedimino prospektu, Totorių, Liejyklos, Universiteto, Šv. Jono, Pilies, Barboros Radvilaitės, Maironio, Užupio, Paupio, Aukštaičių, Išganytojo, Bokšto, Didžiąja, Stiklių, Gaono, Dominikonų, Šv. Ignoto, Benediktinų, Islandijos, Jogailos gatvėmis, Gedimino prospektu, V. Kudirkos, M. K. Čiurlionio gatvėmis, Vingio parku, dviračių ir pėsčiųjų takais, Vingio pėsčiųjų tiltu, palei Nerį iki Upės g., Žaliuoju tiltu, Vilniaus g., Gedimino prospektu, Totorių, Liejyklos, L. Stuokos-Gucevičiaus ir Šventaragio gatvėmis.
10 km bėgimo trasa – nuo Katedros aikštės Šventaragio, T. Vrublevskio gatvėmis, per Karaliaus Mindaugo tiltą, Žvejų, Upės, Vytauto, A. Mickevičiaus gatvėmis, per Žvėryno tiltą, Gedimino prospektu, Vasario 16-osios, A. Goštauto, A. Jakšto gatvėmis, Gedimino prospektu, Jogailos, Islandijos, Vilniaus, Benediktinų, Šv. Ignoto, Dominikonų, Gaono, Stiklių, Didžiąja, Bokšto, Išganytojo, Maironio, Aukštaičių, Paupio, Užupio, Barboros Radvilaitės ir Šventaragio gatvėmis.
5 km bėgimo trasa – nuo Katedros aikštės Šventaragio, T. Vrublevskio gatvėmis, per Karaliaus Mindaugo tiltą, Žvejų gatve, per Žaliąjį tiltą, A. Goštauto, A. Jakšto gatvėmis, Gedimino prospektu, Jogailos, Islandijos, Vilniaus, Benediktinų, Šv. Ignoto, Dominikonų, Gaono, Stiklių, Didžiąja, Pilies, Bokšto, Išganytojo, Maironio, Barboros Radvilaitės ir Šventaragio gatvėmis.
Vaikų bėgimo trasa drieksis Gedimino prospektu nuo Odminių gatvės iki Vinco Kudirkos aikštės.
Keisis viešojo transporto judėjimas
Ruošiantis maratonui ir jo metu keisis kai kurių viešojo transporto maršrutų trasos ir tvarkaraščiai. Bus paveikti:
autobusų maršrutai: 1G, 3G, 6G, 10, 11, 21, 22, 33, 40, 43, 46, 53, 56, 73, 88, 89, 123, naktiniai maršrutai;
troleibusų maršrutai: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 17, 19, 20.
Šalia Žirmūnų tilto taip pat bus įrengta laikina viešojo transporto stotelė „Šv. Petro ir Povilo bažnyčia“. Čia papildomai stos 1G, 6G, 10, 33, 43, 46, 53, 88, 89 maršrutų autobusai ir 4, 17, 19 maršrutų troleibusai.