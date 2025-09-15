Lrytas Premium prenumerata tik
Nausėda apie per penkerius metus nueitus 45 mlrd. žingsnių: „Turime jau apie 100 tūkst. įsitraukusių žmonių“

2025 m. rugsėjo 15 d. 09:33
Austėja Paulauskaitė
Prasidedant penktajam Nacionaliniam judumo iššūkiui, prezidentas Gitanas Nausėda tikina, jog prieš penkerius metus jo pristatyta iniciatyva duoda vaisių. Šalies vadovo teigimu, prie šio judumo iššūkio jau prisijungė 100 tūkst. žmonių, o jos metu bendrai buvo nueita 45 mlrd. žingsnių. 
„Judumas apskritai, man atrodo, suteikia energijos, suteikia to būtino sveikatos užtaiso, kuris rudenį tikrai nepamaišys. Ir aš labai noriu pasidžiaugti, kad štai, jau penkerius metus organizuojama judumo kampanija, kurią inicijavau savo pirmosios kadencijos pradžioje, duoda vaisius“, – pirmadienį, prasidedant Nacionaliniam judumo iššūkiui, žurnalistams sakė prezidentas G. Nausėda. 
„Turime jau apie 100 tūkst. įsitraukusių žmonių, prieš trejus metus buvo nužygiuota 25 mlrd. žingsnių, dabar jau 45 mlrd. (žingsnių – ELTA) yra. Ir aš tikiuosi, kad šiais metais judumo iniciatyva bus dar galingesnė ir įtrauks dar daugiau žmonių“, – kalbėjo jis. 
ELTA primena, kad Nacionalinis judumo iššūkis prezidento iniciatyva rengiamas jau penktą kartą. Skaičiuojama, kad pernai jame dalyvavo 105 tūkst. gyventojų, kurie bendrai per du mėnesius nuėjo kone 45 mlrd. žingsnių.
