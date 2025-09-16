Stebisi chuliganišku pasivažinėjimu Draugystės parke: pritrūko vietos gatvėse?

„Kaune sekmadienį apie 15.50 val. moteris gana ilgai važiavo Kovo 11-osios gatvės šaligatviu, o tada nusuko pasivažinėti į Draugystės parką…“, – portalui „Kas vyksta Kaune“ teigė vaizdo įrašą atsiuntęs skaitytojas.
Ant vaizdo įraše užfiksuoto „Mercedes-Benz“ automobilio nematyti ir jokių skiriamųjų logotipų, kurie informuotų apie galimą tam tikrų tarnybų ar specialistų darbą viešojoje Draugystės parko erdvėje.
Apie tokį pasivažinėjimą jokios informacijos neturi ir Kauno policija.
„Peržiūrėjome kelių valandų bėgyje – toks pranešimas nėra registruotas“, – portalui „Kas vyksta Kaune“ teigė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė.
Administracinių nusižengimų kodeksas nurodo, kad važiavimas šaligatviu, veja ar pėsčiųjų (dviračių) taku užtraukia baudą vairuotojams nuo 30 iki 90 eurų.
