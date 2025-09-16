Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
AutoRadaras

Stebisi chuliganišku pasivažinėjimu Draugystės parke: pritrūko vietos gatvėse?

2025 m. rugsėjo 16 d. 20:21
Video
Sekmadienį kauniečiai nusistebėjo „Mercedes-Benz“ vairuotojos kelione – moteris nusprendė pasivažinėti pėsčiųjų takais.
Daugiau nuotraukų (2)
„Kaune sekmadienį apie 15.50 val. moteris gana ilgai važiavo Kovo 11-osios gatvės šaligatviu, o tada nusuko pasivažinėti į Draugystės parką…“, – portalui „Kas vyksta Kaune“ teigė vaizdo įrašą atsiuntęs skaitytojas.
Ant vaizdo įraše užfiksuoto „Mercedes-Benz“ automobilio nematyti ir jokių skiriamųjų logotipų, kurie informuotų apie galimą tam tikrų tarnybų ar specialistų darbą viešojoje Draugystės parko erdvėje.
Apie tokį pasivažinėjimą jokios informacijos neturi ir Kauno policija.
„Peržiūrėjome kelių valandų bėgyje – toks pranešimas nėra registruotas“, – portalui „Kas vyksta Kaune“ teigė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė.
Administracinių nusižengimų kodeksas nurodo, kad važiavimas šaligatviu, veja ar pėsčiųjų (dviračių) taku užtraukia baudą vairuotojams nuo 30 iki 90 eurų.
kelių chuliganaipėsčiųjų takasvairuotojai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.