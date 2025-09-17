Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
AutoRadaras

Vilniaus policija surengė retą reidą – dalis vairuotojų tokio labai laukė

2025 m. rugsėjo 17 d. 10:32
Lrytas.lt
Vilniaus policija surengė retą reidą, pradžiuginusį dalį vairuotojų. Policija praneša, kad per dvi valandas nubausti 22 KET pažeidėjai.
Daugiau nuotraukų (6)
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 17 d. Vilniaus kelių policijos skyriaus pareigūnai tikrino, ar vairuotojai vienoje judriausių sostinės sankryžų laikosi kelio ženklinimo reikalavimų – neįvažiuoja į sankirtą, kai už jos yra kliūtis, ar nestovi ant geltonomis linijomis pažymėto ploto.
Per dvi reido valandas Geležinio Vilko g. ir Ukmergės g. sankirtoje nustatyti 22 pažeidėjai – visi jie įvažiavo į važiuojamųjų dalių sankirtą ir sustojo sankryžoje, kai už jos buvo kliūtis.
Pažeidėjams surašyti administracinio nusižengimo protokolai.
Tokie pažeidimai, kai piko metu blokuojamos sankryžos, piktina tvarkingus eismo dalyvius. Tad trečiadienį surengtas reidas dalį vairuotojų pradžiugino. 
Policija žada tokias priemones organizuoti ir ateityje. Tai daliai vairuotojų suteikia vilties, kad protokolais auklėjant vairuotojus, situacija sankryžose gali taisyti.
kelių policijos reidasVilniussankryža
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.