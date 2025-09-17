Vilniaus policija surengė retą reidą – dalis vairuotojų tokio labai laukė

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 17 d. Vilniaus kelių policijos skyriaus pareigūnai tikrino, ar vairuotojai vienoje judriausių sostinės sankryžų laikosi kelio ženklinimo reikalavimų – neįvažiuoja į sankirtą, kai už jos yra kliūtis, ar nestovi ant geltonomis linijomis pažymėto ploto.
Per dvi reido valandas Geležinio Vilko g. ir Ukmergės g. sankirtoje nustatyti 22 pažeidėjai – visi jie įvažiavo į važiuojamųjų dalių sankirtą ir sustojo sankryžoje, kai už jos buvo kliūtis.
Pažeidėjams surašyti administracinio nusižengimo protokolai.
Tokie pažeidimai, kai piko metu blokuojamos sankryžos, piktina tvarkingus eismo dalyvius. Tad trečiadienį surengtas reidas dalį vairuotojų pradžiugino.
Policija žada tokias priemones organizuoti ir ateityje. Tai daliai vairuotojų suteikia vilties, kad protokolais auklėjant vairuotojus, situacija sankryžose gali taisyti.
kelių policijos reidasVilniussankryža
Rodyti daugiau žymių