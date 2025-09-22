Lrytas Premium prenumerata tik
AutoRadaras

Pasinaudoję telefonu – pasigailėjo: pareigūnams įkliuvo net 100 vairuotojų su mobiliuoju rankose

2025 m. rugsėjo 22 d. 14:36
​Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
​Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę, rugsėjo 15 – 21 dienomis, toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi Kelių eismo taisyklių (KET).
Per savaitę Kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 732 greičio viršijimo atvejus, rašoma išplatintame pranešime žiniasklaidai.
Rugsėjo 15 d. apie 12.25 val. buvo gautas pranešimas, jog Kaune, Vandžiogalos pl., į aikštelę automobiliu „Renault Kangoo“ atvyko neblaivūs asmenys. Sustabdžius automobilį paaiškėjo, jog vairuotojas (gim. 1970 m.) jau yra netekęs teisės vairuoti automobilį dėl vairavimo esant neblaiviam. Šį kartą vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,85 prom.
Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune ir Kauno rajone patikrino beveik 7 tūkst. transporto priemonių. Išaiškinti 8 neblaivūs vairuotojai (girtumo laipsnis svyravo nuo 0,35 iki 1,53 prom.).
Neblaivūs vairuotojai rinkosi ir kitas transporto priemones – rugsėjo 15 d. apie 18.10 val. Kauno r., Šlienavos k., elektrinį keturratį „Beretta“ vairavo neblaivus vyras (gim. 1984 m.), neturintis teisės vairuoti šią transporto priemonę. Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,17 prom. Rugsėjo 19 d. apie 09.10 val. Kėdainių r., Vainotiškių k., sustabdytas ir neblaivus dviratininkas (gim. 1981 m.). Vyrui nustatytas lengvas girtumo laipsnis – 1,42 prom.
Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 24 neblaivius vairuotojus, 22 vairuotojus, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės, dar 100 vairuotojų, kurie vairuodami naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis.
Pareigūnai ragina visus eismo dalyvius laikytis Kelių eismo taisyklių, būti drausmingiems bei linki saugaus kelio!
Tik kartu rūpindamiesi savo ir kitų saugumu laimingai pasieksime kiekvienos kelionės tikslą.
