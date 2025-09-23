Savaitės reidai Klaipėdos apskrityje: 713 KET pažeidimų, įkliuvo 16 girtų vairuotojų

Rugsėjo 15 d. apie 9 val. 23 min. Kretingoje, Minijos g., sustabdytam 1976 m. gimusiam „Audi“ vairuotojui nustatytas 0,58 prom. girtumas.
Apie 8 val. 45 min. ten pat sustabdytam 1973 m. gimusiam „Volkswagen“ vairuotojui – 0,46 prom., apie 9 val. 02 min. krovininio automobilio „Volvo“ vairuotojui gimusiam 1968 m. – 1,24 prom. girtumas.
Rugsėjo 18 d. apie 7 val. 28 min. Klaipėdos r., Dauparų kaime, sustabdytam 1983 m. gimusiam „Volvo“ vairuotojui nustatytas 0,45 prom., tą pačią dieną apie 7 val. 21 min. Kretingoje, Tiekėjų g., 1979 m. gimusiam „Toyota“ vairuotojui – 0,45 prom. girtumas.
Rugsėjo 19 d. apie 22 val. 30 min. Klaipėdoje, Šilutės pl., 1989 m. gimusiam „Ford“ vairuotojui nustatytas 0,59 prom., ten pat apie 21 val. 20 min. sustabdyto automobilio „Chrysler“ vairuotojui gimusiam 1994 m. – 0,74 prom., apie 20 val. 56 min. automobilio BMW vairuotojui gimusiam 1990 m. – 0,54 prom., o apie 21 val. 56 min. toje pačioje vietoje, 1994 m. gimusiam „Opel“ vairuotojui – 1,68 prom. girtumas.
Rugsėjo 20 d. apie 20 val. 56 min. Klaipėdoje, Rimkų g., sustabdytam 1993 m. gimusiam automobilio vairuotojui nustatytas 0,56 prom. girtumas.
Rugsėjo 21 d. apie 10 val. 09 min. Klaipėdoje, Sulupės g., patikrintam 1964 m. gimusiam „Toyota“ vairuotojui nustatytas 0,78 prom., tą pačią dieną apie 7 val. 15 min. Klaipėdoje, Šilutės pl., 1975 m. gimusiai „Volkswagen“ vairuotojai – 0,93 prom., apie 10 val. 05 min. Klaipėdoje, Liepų g., 1970 m. gimusiai „Nissan“ vairuotojai – 0,59 prom., apie 7 val. 29 min. Klaipėdoje, Šilutės pl., 1970 m. gimusiai „Mazda“ vairuotojai – 1,04 prom. girtumas.
Apie 10 val. 14 min. Klaipėdoje, Liepų g., 2005 m. gimęs automobilio BMW vairuotojas, kirsdamas dvigubą ištisinę liniją, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir apsisukęs bandė pasišalinti, jam nustatytas 0,55 prom. girtumas.
Rugsėjo 21 d. apie 10 val. 03 min. Klaipėdoje, Liepų g., sustabdytam 1975 m. gimusiam „Ford“ vairuotojui nustatytas 1,84 prom. girtumas.
Dar penki Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnų patikrinti vairuotojai neturėjo teisės vairuoti, o šeši dviračių transporto priemonių vairuotojai – padauginę alkoholio.
Rugsėjo 19 d. apie 21 val. 06 min. Klaipėdoje, Šilutės pl., patikrinus 1964 m. gimusį dviratininką, jam nustatytas 0,51 prom., ten pat apie 21 val. 32 min. dviračiu važiavusiam 1981 m. gimusiam vyrui – 1,50 prom., apie 19 val. 18 min. Klaipėdoje, Nendrių g., 1976 m. gimusiam dviratininkui – 1,9 prom., apie 17 val. 35 min. Klaipėdos r., Gargžduose, J. Basanavičiaus g., 1992 m. gimusiam dviratininkui – 1,23 prom. girtumas.
Rugsėjo 20 d. apie 16 val. 16 min. Klaipėdoje, Tiltų g., el. paspirtuku važiavusiam 1998 m. gimusiam vyrui nustatytas 0,52 prom., ten pat apie 17 val. 19 min. dviračiu važiavusiai 1987 m. gimusiai moteriai – 0,64 prom. girtumas.
Per savaitę Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai taip pat užfiksavo, kad 38 vairuotojai nepaisė šviesoforo signalų, 15 – neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio įrenginiais, 13 – nesegėjo saugos diržų, 11 – lenkė vietose, kur tai daryti draudžiama.
Dar 7 vairuotojai nepraleido pėsčiųjų, o 13 el. mikrojudumo priemonėmis važiavusių asmenų nedėvėjo šalmų.
Mobiliuju greičio matuokliu per savaitę buvo užfiksuoti 429, kitomis priemonėmis – dar 13 greičio viršijimo atvejų.