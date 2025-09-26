Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Dovanėlė vairuotojams: primena, kad parą laiko už įvažiavimą į Neringą mokėti nereiks

2025 m. rugsėjo 26 d. 08:32
Pasaulinės turizmo dienos proga nuo penktadienio iki šeštadienio vidurdienio įvažiavimas į Neringą bus nemokamas.
Tiesa, nemokamos vienos paros kelionės į Neringą galios tik lengviesiems automobiliams, pranešė vietos savivaldybė.
Šeštadienį minint Pasaulinę turizmo dieną, Neringoje bus gausu ir renginių.
Šeštadienio rytą Neringos svečiai ir gyventojai kviečiami į visai šeimai skirtą ekskursiją „Raganų kalno paslaptys“ Juodkrantėje, teniso varžybas, taip pat Lietuvos sportinės žūklės jūroje nuo kranto čempionatą „Neringos taurė“.
Šią dieną taip pat vyks jubiliejinis 25-asis tarptautinis Nidos pusės maratono bėgimas. Renginio metu dalyviai varžysis 21,098 km Nidos pusės maratono bėgime, 5 km YIT bėgime, 2 km vaikų bėgime, 0,5 km vaikų bėgime bei 0,21 km vaikų bėgime.
Savivaldybė atkreipia dėmesį, kad bėgimo metu nuo 10 iki 15 val. Taikos, Naglių ir Pamario gatvėse bus ribojamas eismas.
