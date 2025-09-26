Dovanėlė vairuotojams: primena, kad parą laiko už įvažiavimą į Neringą mokėti nereiks

Tiesa, nemokamos vienos paros kelionės į Neringą galios tik lengviesiems automobiliams, pranešė vietos savivaldybė.
Šeštadienį minint Pasaulinę turizmo dieną, Neringoje bus gausu ir renginių.
Šeštadienio rytą Neringos svečiai ir gyventojai kviečiami į visai šeimai skirtą ekskursiją „Raganų kalno paslaptys“ Juodkrantėje, teniso varžybas, taip pat Lietuvos sportinės žūklės jūroje nuo kranto čempionatą „Neringos taurė“.
Šią dieną taip pat vyks jubiliejinis 25-asis tarptautinis Nidos pusės maratono bėgimas. Renginio metu dalyviai varžysis 21,098 km Nidos pusės maratono bėgime, 5 km YIT bėgime, 2 km vaikų bėgime, 0,5 km vaikų bėgime bei 0,21 km vaikų bėgime.
Savivaldybė atkreipia dėmesį, kad bėgimo metu nuo 10 iki 15 val. Taikos, Naglių ir Pamario gatvėse bus ribojamas eismas.
Neringaįvažiavimasnemokamas
Rodyti daugiau žymių