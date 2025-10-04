Vilniaus aplinkkelyje – beprotiškas vaizdas: paspirtukininkas gatve skuodė greičiau už automobilius

Vaizdo įrašo autorius važiuoja Vilniaus Vakariniu aplinkkeliu. Priekyje jo vienoje iš eismo juostų skuodžia elektrinis paspirtukas. Vyras nukreipia kamerą į savo automobilio spidometrą, kuriame matyti, kad, net ir gerokai atsiliekant nuo paspirtuko, jo greitis siekia 110 km/val.
Vairuotojas ir toliau didina automobilio greitį, kol pasiveja ir toliau lyg niekur nieko lekiantį paspirtuką. Tiesa, jį vairuojantis asmuo, kaip matyti filmuotoje medžiagoje, šiokio tokio atsargumo vis tik ėmėsi, mat ant jo galvos užmautas šalmas.
Tačiau verta paminėti, kad leistinas greitis šioje vietoje – 90 km/val. Maža to, kyla klausimas, ar paspirtukininkui apskritai derėtų važiuoti šiuo keliu.
„Akmenukas koks po ratais papultų, ir batai“, – dramatiškas šio pasivažinėjimo pasekmes įsivaizdavo vienas iš vaizdo įrašą pakomentavusių „Facebook“ vartotojų.
„Iki pirmos duobės, atsiprašant“, – pridūrė kitas.
„Potencialus donoras“, – komentarą paliko dar vienas.
Tiesa, atsirado ir pasvarstymas, kad galbūt paties vairuotojo spidometras yra sugedęs. O kiti komentatoriai suskubo įspėti vaizdo įrašo autorių, kad ištrintų medžiagą, mat viršydamas greitį ir viena ranka naudodamasis telefonu jis pats gali užsitraukti baudą.
To net nepavadintų paspirtuku
Šį vaizdelį pakomentavo ir Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Jorūnė Liutkienė.
„Iš vaizdo įrašo galima daryti prielaidą, kad šis paspirtukas greičiu ir techninėmis savybėmis neatitinka elektrinės mikrojudumo priemonės, motorinio dviračio ar mopedo sąvokos, nes važiavimo greitis siekia apie 100 km/val. Tokiu atveju transporto priemonė greičiausiai turėtų būti prilyginama motociklui“, – naujienų portalui Lrytas teigė J.Liutkienė.
O tai reikštų, kad transporto priemonė privalo būti įregistruota nustatyta tvarka, turėti valstybinį numerio ženklą, draudimą, atliktą techninę apžiūrą.
Priklausomai nuo variklio darbinio tūrio ir galios, tokios transporto priemonės vairuotojas turėtų turėti bent A1 kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
„Jei šių reikalavimų nėra laikomasi, tai jau yra Kelių eismo taisyklių pažeidimai, už kuriuos gresia administracinė atsakomybė – baudos, draudimas toliau eksploatuoti transporto priemonę, o tam tikrais atvejais ir teisės vairuoti atėmimas“, – įspėjo Policijos departamento atstovė.
Tiesa, tai, ar administracinis nusižengimas išties buvo padarytas, sprendžia konkretų pranešimą apie administracinio nusižengimo požymių turinčios veikos padarymą tiriantis arba bylą nagrinėjantis pareigūnas.
Kas laukia vairuotojo?
Vaizdo įrašo komentatoriams pastebėjus, kad baudą užsitraukti gali ir filmavęs automobilio vairuotojas, tokią tikimybę įvertino ir policija.
J.Liutkienės teigimu, vaizdo įrašą daręs asmuo negali viršyti leistino greičio ar naudotis mobiliuoju telefonu rankomis, net jeigu jo tikslas buvo užfiksuoti kito vairuotojo pažeidimą.
„Tokia situacija nelaikoma būtinuoju reikalingumu, todėl pasiteisinimas nebūtų pripažįstamas“, – aiškino ji.
Tuo atveju, jeigu norima užfiksuoti pastebėtą pažeidimą, tai reikėtų daryti saugiai. Vairuotojams patariama naudoti automobilio vaizdo registratorių, informuoti policiją pateikiant įrašą ar kitą turimą informaciją per elektroninių paslaugų sistemą ePolicija.lt.