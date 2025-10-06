Pagaliau: nutiesė pirmuosius „Rail Baltica“ vėžės bėgius

Pirmųjų europinio standarto – 1435 mm – bėgių tiesimas bus vykdomas 8,8 kilometrų ruože.
Pasak LTG grupės generalinio direktoriaus Egidijaus Lazausko, artimiausiu metu planuojama plėsti fizinių bėgių sankasos darbų apimtis Lietuvoje.
Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu, pirmojo ruožo bėgių klojimo darbai leis geriau matyti, kaip vystomas strateginis „Rail Baltica“ projektas, kuris ir užtikrins karinį mobilumą, ir gerins civilių gyventojų susisiekimą.
„Projektas vyksta, o apčiuopiamo rezultato niekas ir nepajautė – ši diena yra ta diena, kai matome realius darbus, pirmus žingsnius, kurie stipriai pajudės į priekį nuo šios dienos dideliu greičiu ir bus visiems matomas pabaigtas rezultatas“, – teigė ministras.
Geležinkelio bėgiai bus sujungiami ir tiesinami specialia technologija.
Vieno bėgio ilgis – 25 metrai, viso LTG grupės infrastruktūros bendrovė „LTG Infra“ pernai šiems darbams įsigijo 86,2 tūkst. tonų skaldos, 29,5 tūkst. vienetų gelžbetoninių pabėgių ir 42 kilometrus bėgių.
Sutartį pasirašiusios „LTG Infra“ atliktais skaičiavimais, vienas į „Rail Baltica“ projekto infrastruktūrą investuotas euras valstybei atneša ne mažiau nei 2 eurų grąžą.
„Rail Balticos“ projektui skirtas Europos Komisijos finansavimas siekia apie 1,6 mlrd. eurų – liepą skirta dar 295,5 mln. eurų pagal europinę „Connecting Europe Facility“ (CEF) programą, Lietuvai iš šios sumos atiteko apie 95 mln. eurų.
Anksčiau skelbta, kad „Rail Balticos“ projektui užbaigti iki 2030-ųjų Baltijos šalims reikia papildomų 10 mlrd. eurų, Lietuvai – 4 mlrd. eurų.
Gegužę trijų Baltijos šalių susisiekimo ministrai pasirašė susitarimą, kuriuo įsipareigojo bendrai siekti didesnio papildomo europinio finansavimo strateginiam susisiekimo projektui įgyvendinti.
„Rail Baltica“ projektą planuojama užbaigti iki 2030-ųjų.
„Rail Baltica“ – didžiausias geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos šalių istorijoje, kurį įgyvendinant bus nutiestas elektrifikuotas europinio standarto dvikelis geležinkelis, sujungsiantis Varšuvą, Kauną, Vilnių, Panevėžį, Rygą, Pernu ir Taliną.
Bendras „Rail Balticos“ geležinkelio linijos ilgis Baltijos šalyse siekia 870 kilometrų, iš jų Lietuvoje – 392 km, Latvijoje – 265 km, Estijoje – 213 km.