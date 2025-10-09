Netvarka sukėlė įsiūtį: autobusų tvarkaraščiai „pjauna grybą“ – apie maršrutus susižino nebent iš kaimynų

Tarkime – su paprasčiausiais autobusų tvarkaraščiais. Pasirodo, Kėdainiuose žmonės turi tiesiog savaime žinoti, kada ir kur koks autobusas važiuoja. Nes rasti tvarkaraštyje šią informaciją labai sudėtinga, o kartais net ir neįmanoma.
Kėdainių keleivius gelbėja… Jonava
Galbūt daugelis jau ir neatsimena, bet vadovų keitimo pasiutpolkė „Kėdbuse“ prasidėjo dar 2023-iaisiais, kai buvo atleistas tuometis direktorius Remigijus Naujokas. Viešumon viskas iškilo per vieną tarybos posėdį, kurio metu meras Valentinas Tamulis pakėlęs balsą niršo, kodėl direktorius nesugebąs lipdukų su pavadinimais ant stotelių suklijuoti.
Įdomu, ar kažkas panašaus nutiks ir dabar, kai paaiškėjo, kad dalyje stotelių nėra tvarkaraščių, o „Kėdbuso“ interneto svetainėje pateiktas tvarkaraštis taip pat yra netikslus, neinformatyvus ir dažnu atveju net klaidinantis?
Retas kuris ginčytųsi, kad tvarkaraštis yra gerokai svarbiau, nei stotelės pavadinimo lipdukas, bet…
Kaipgi paaiškėjo, kad „Kėdbuso“ tvarkaraščiai, liaudiškai tariant, „pjauna grybą“? Ogi situacija elementari iki skausmo: tėvui prireikė išsiaiškinti, kaip jo sūnus autobusu galėtų iš Medekšių pasiekti mokyklą mieste.
Pirmas logiškas žingsnis – patikrinti „Kėdbuso“ interneto svetainėje esantį autobusų maršrutų tvarkaraštį. Patikrinus, rezultatas – nulis. Sistema tvirtino, kad joks autobusas per Medekšius apskritai nevažiuoja.
Antras žingsnis – fizinė autobusų stotelė. Rezultatas – vėl nulis. Jokių tvarkaraščių, jokių nuorodų, tik plika stotelė.
Informacija atėjo iš patikimiausio šaltinio Kėdainių rajone – kaimynų. Jie patikino, kad autobusai vis dėlto važiuoja.
Ir čia prasideda absurdo teatro viršūnė. Sužinojęs, kad stotelėje stoja ne tik „Kėdbuso“, bet ir tarpmiestiniai autobusai, gyventojas pagalbos kreipėsi į… kaimyninės Jonavos autobusų parko interneto svetainę. Būtent ten, ne Kėdainių įmonės puslapyje, jis rado reikiamą maršrutą tinkamu laiku.
„Kaip visad, gelbėja Jonava“, – karčiai, bet taikliai situaciją apibendrino vyras.
Kiek stotelių yra be tvarkaraščių, net nežino
Laikinai „Kėdbuso“ vadovo pareigas einantis Paulius Kalina, paklaustas, kodėl internete nėra informacijos apie autobusų maršrutus, teisinosi „vykdomais tvarkaraščio atnaujinimo darbais“.
Paklaustas, kodėl stotelėje nėra fizinio grafiko, atsakė, kad „vyksta tvarkaraščių gamyba ir artimiausiu metu bus atnaujinami tvarkaraščiai visame rajone“.
Rodos, tokie dalykai turėtų būti sutvarkomi iki rugsėjo pirmosios, kai vaikai išskuba į mokyklas, o tėvai kimba į darbus… O ir kiek reikia laiko tvarkyti tokiems paprastiems, bet žmonėms labai svarbiems dalykams?
Na, o į klausimą, kiek dar tokių „informacinių skylių“ yra visame rajone, direktorius P.Kalina atsakė pribloškiančiu atvirumu: „Konkrečios statistikos neturime“.
Metus laikinai vadovaujantis direktorius neturi statistikos apie vieną fundamentaliausių savo veiklos sričių!
Tik po žiniasklaidos įsikišimo „Kėdbuso“ interneto svetainė buvo skubiai pataisyta. Tiesa, sunku patikrinti, ar visa informacija dabar yra teisinga, tad belieka viltis, kad laikinasis vadovas pasirūpino išsamia visų autobusų maršrutų tvarkaraščių peržiūra ir jų sutvarkymu, ne tik to, į kurį buvo durta pirštu.
Tiesa, kadangi rajone važinėja ne tik Kėdainių, bet ir tarpmiestiniai autobusai, absoliučiai logiškas gyventojų lūkestis turėti galimybę sužinoti visų vienoje ar kitoje stotelėje stojančių autobusų grafikus. Juk žmogui nesvarbu, ar jį į miestą nuveš Kėdainių, ar Jonavos, ar Kauno autobusas, kad tik nuvežtų.
Bėda, kad nėra jokios vieningos sistemos, kurioje Kėdainių krašto žmogus rastų visus autobusus, stojančius stotelėje.
P.Kalina, paklaustas, ar buvo kada nors svarstoma apie tai, kad „Kėdbuso“ interneto svetainėje būtų galima gyventojus informuoti apie visus autobusus, kurie stoja stotelėse, atsakė manantis, kad svarstymų buvo, kadangi yra tokia skiltis paieškoje, bet informacija nebuvo suvesta.
Taigi, akivaizdu, kad kažkas iš ankstesnių direktorių apie tai buvo pagalvojęs. Tikėtina, kad nespėjo minties įgyvendinti, nes iš „Kėdbuso“ direktoriaus kėdės vadovai skraido kaip vėjo pagauti popieriniai lėktuvėliai.
Amžinas pažadas konkursą skelbti „artimiausiu metu“
„Teisės aktuose nustatyta, kad jeigu nebelieka pasitikėjimo vadovu, kompetentingas bendrovės organas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti bendrovės vadovą iš pareigų.
Įmonė turi žengti pirmyn, tačiau to nematome. Norint pokyčių, reikia ryžtingų žingsnių“, – atleisdamas Remigijų Naujoką sakė Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis.
R.Naujoką pakeitęs Regimantas Valiauskas, nors ir liaupsintas mero, vis tiek iš pareigų buvo išmestas it musė iš barščių, esą todėl, kad vadovą pakeisti nusprendė „Kėdbuso“ valdyba, nes R.Valiauskas, esą, „negebėjo rasti sprendimų, kaip optimizuoti „Kėdbuso“ veiklą“.
Tai toks kol kas žymiausias 25 tūkst. eurų per metus mokesčių mokėtojų pinigų kainuojantis valdybos darbas ir buvo nuveiktas per šį laiką.
Tuo tarpu į atlaisvintą vietą be jokio konkurso buvo paskirtas „laikinasis“ direktorius Paulius Kalina. Jo pavardė Kėdainių politiniuose sluoksniuose jau seniai žinoma, kadangi kalbama, kad jis yra tapęs vicemerės Virginijos Baltraitienės šešėliu, mat kur ji, ten ir jis.
Na, o savivaldybė visus kraštiečius maitina vienu ir tuo pačiu pažadu. Pernai spalio gale patikinusi, kad konkursas „Kėdbuso“ direktoriaus pareigoms bus skelbiamas netolimoje ateityje, tą patį pakartojo ir… po metų. Šių metų rugsėjo gale savivaldybė vėl tikina, kad konkursą skelbs artimiausiu metu.
Paklausta, kodėl iki šiol tas konkursas neįvyko, savivaldybė nusprendė kukliai patylėti.
Realybės jausmą praradę svajotojai: 17 mln. eurų fantazijos
Na, o kol „Kėdbuso“ įmonė vargsta su paprasčiausiais autobusų tvarkaraščiais, savivaldybė aiškina turinti vilčių, kad pernai patvirtintas įmonės lūkesčių planas bus įgyvendintas. Prie to ranką pridėti turi ir valdyba – bus jai maloni permaina nuo direktorių išmušinėjimo darbo.
„Savivaldybė yra nustačiusi tikslus bendrovei lūkesčių rašte, kuris buvo paskutinį kartą atnaujintas 2024 m. spalio 31 dieną.
Tai ilgalaikiai tikslai, nukreipti į paslaugų plėtrą, aukštos kokybės paslaugas, numatytas transporto priemonių parko atnaujinimas iki 2026 m. pabaigos, pakeičiant esamas transporto priemones keleiviams vežti mieste ir priemiestyje naujais elektra varomais autobusais, įdiegiant klientų informacinę sistemą.
Tai esminiai tikslai, kuriems turi būti rasti optimaliausi sprendimai. Bendrovė turi iš esmės pakeisti paslaugų kokybę, ko ir tikimasi iš bendrovės valdymo organų.
Naudą vertinsime pagal pasiektus rezultatus“, – yra sakiusi savivaldybė, paklausta, kokią naudą „Kėdbusui“ duoda valdybos turėjimas.
Vis dėlto lūkesčių planas yra tiesiog utopinis įstaigai, kuri net negali tvarkaraščio teisingai supildyti.
Lūkesčių plane yra nurodoma, kad iki kitų metų pabaigos visi autobusai bus pakeisti elektriniais. Primename, kad vieno elektrinio autobuso kaina siekia apie 350 tūkst. eurų. O pakeisti reikės mažiausiai 48 autobusus. Vadinasi, reikės maždaug… 17 mln. eurų.