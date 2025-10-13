Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
AutoRadaras

Kauno apskrities savaitės lakstūnas: greitį pasiekė ne itin įspūdingą, bet to vis tiek užteko, kad prarastų teises

2025 m. spalio 13 d. 14:08
Kauno apskrities VPK
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę, spalio 6 – 12 dienomis, toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi Kelių eismo taisyklių. Per savaitę Kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 676 greičio viršijimo atvejus.
Savaitės lakstūnas užfiksuotas spalio 8 d. apie 10 val. 10 min. Automobilis „Renault“, vairuojamas vyro (gim. 1974 m.), Kauno r., Sausinės kaime, kur maksimalus greitis siekia 50 km/val., skriejo 125 km/val. greičiu. Vairuotojui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
Spalio 11 d. apie 16 val. 30 min. Kaune, Biržiškų g., automobilį „Lexus“ vairavo neblaivus vyras (gim. 1986 m.). Vairuotojui nustatytas lengvas girtumo laipsnis – 1,09 prom.
Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas girtiems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune ir Kauno rajone patikrino virš 4,4 tūkst. transporto priemonių. Išaiškinti 7 girti vairuotojai (girtumo laipsnis svyravo nuo 0,47 iki 1,09 prom.).
Neblaivūs vairuotojai rinkosi ir kitas transporto priemones – spalio 8 d. apie 18 val. 45 min. Kaišiadorių r., Rumšiškių miestelyje, dviratį vairavo girtas vyras (gim. 1976 m.). Dviratininkui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,87 prom.
Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 18 neblaivių vairuotojų, 10 vairuotojų, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės, dar 50 vairuotojų, kurie vairuodami naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis.
