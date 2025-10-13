Kauno apskrities savaitės lakstūnas: greitį pasiekė ne itin įspūdingą, bet to vis tiek užteko, kad prarastų teises

Savaitės lakstūnas užfiksuotas spalio 8 d. apie 10 val. 10 min. Automobilis „Renault“, vairuojamas vyro (gim. 1974 m.), Kauno r., Sausinės kaime, kur maksimalus greitis siekia 50 km/val., skriejo 125 km/val. greičiu. Vairuotojui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
Spalio 11 d. apie 16 val. 30 min. Kaune, Biržiškų g., automobilį „Lexus“ vairavo neblaivus vyras (gim. 1986 m.). Vairuotojui nustatytas lengvas girtumo laipsnis – 1,09 prom.
Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas girtiems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune ir Kauno rajone patikrino virš 4,4 tūkst. transporto priemonių. Išaiškinti 7 girti vairuotojai (girtumo laipsnis svyravo nuo 0,47 iki 1,09 prom.).
Neblaivūs vairuotojai rinkosi ir kitas transporto priemones – spalio 8 d. apie 18 val. 45 min. Kaišiadorių r., Rumšiškių miestelyje, dviratį vairavo girtas vyras (gim. 1976 m.). Dviratininkui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,87 prom.
Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 18 neblaivių vairuotojų, 10 vairuotojų, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės, dar 50 vairuotojų, kurie vairuodami naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis.