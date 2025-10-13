Klaipėdos reidai: per savaitę nustatyti 562 KET pažeidimai, sulaikyti 7 girti vairuotojai

Spalio 9 d. apie 9 val. 04 min. Klaipėdoje, Vyšnių g., sustabdytam 1966 m. gimusiam automobilio „Honda“ vairuotojui nustatytas 0,76 prom., tą pačią dieną apie 8 val. 55 min. Klaipėdoje, Minijos g., 1965 m. gimusiam „Toyota“ vairuotojui – 0,86 prom., apie 8 val. 58 min. toje pačioje vietoje, 1975 m. gimusiam „Opel“ vairuotojui – 0,78 prom. girtumas.
Spalio 10 d. apie 13 val. 23 min. Skuode, Vilniaus g., sustabdytam 1986 m. gimusiam „Opel“ vairuotojui nustatytas 0,65 prom., apie 8 val. 40 min. Palangoje, Kretingos-Vilmiškės kel., sustabdytai 1977 m. gimusiai „Volkswagen“ vairuotojai – 0,61 prom. girtumas.
Spalio 11 d. apie 8 val. 50 min. Klaipėdoje, Šilutės pl., 1969 m. gimusiam autobuso „Scania“ vairuotojui nustatytas 0,37 prom., o apie 9 val. 25 min. ten pat 1966 m. gimusiam „Volkswagen“ vairuotojui – 0,48 prom. girtumas.
Per savaitę taip pat nustatyta, kad 6 vairuotojai vairavo neturėdami tam teisės, 87 – neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio įrenginiais, 26 – nesegėjo saugos diržų, 55 – nepaisė šviesoforo signalų reikalavimų, 15 – lenkė vietose, kuriose pagal KET tai draudžiama.
Per savaitę mobiliuoju greičio matuokliu užfiksuoti 358, kitomis priemonėmis – dar 17 leistino greičio viršijimo atvejų.