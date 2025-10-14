Lrytas Premium prenumerata tik
Vaizdelis gatvėje – lyg iš 90-ųjų: į taisykles nusispjovęs visureigio vairuotojas paliko be žado

2025 m. spalio 14 d. 19:18
Lrytas.lt
Socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas chuliganiškas visureigio vairuotojo elgesys nustebins net ir visko mačiusius.
Antra juosta važiuojantis automobilis įsibėgėjęs artėja pėsčiųjų perėjos link, kur eismas reguliuojamas šviesoforu. Šviesoforui rodant geltonos spalvos signalą, priekyje važiavęs automobilis sustoja prie perėjos.
Bet visureigio vairuotojui tai nė motais. Jis sulėtina greitį, tačiau tik tam, kad galėtų aplenkti priekyje esantį automobilį. Ir tai jis daro užvažiuodamas ant vejos, esančios už važiuojamosios kelio dalies ribų.
Jau raudoną spalvą rodantis šviesoforas vairuotojui – ne kliūtis: aplenkęs pagal kelių eismo taisykles važiavusį automobilį, visureigis kirto perėją ir nurūko tolyn.
„Kas paaiškins, kas tai buvo?“ – klausė vyras, pasidalijęs tokiu vaizdeliu.
„Atgal į 90-uosius“, – praeitį prisiminė vienas komentatorius.
Kiti juokais rašė, kad visureigio vairuotojas automobilį naudoja „pagal jo paskirtį“.
„Bent vienas automobilį naudoja pagal paskirtį – mes kartais tik labai norim tai padaryti, o jis ima ir daro“, – rašė kitas „Facebook“ vartotojas.
Tačiau dalį komentatorių tokios replikos supykdė – jie teigė, kad vairuotojo pažymėjimą reikėtų atimti ne tik iš visureigio vairuotojo, bet ir iš pačių komentatorių.
