Pamatę retą kelio ženklą internautai pašėlo: niekas nesupranta, ką jis reiškia

„Aš suprantu, kad Zarasai nematę žiedinės sankryžos, bet ar jūs rimtai? Nedarykite gėdos miestui. Pasikartokite KET: eismas žiedinėje sankryžoje vyksta ratu prieš laikrodžio rodyklę; pirmumo teisę Zarasų žiedinėje sankryžoje turi žiedu važiuojančios transporto priemonės; išvažiuojant iš žiedinės sankryžos reikia rodyti posukio signalą.
Taip, kelio dangos ženklinimas galėtų būti aiškesnis, bet gi žiūrėkite į ženklus. Jau senokai jie ten stovi, o eismas vis dar vyksta kaip Indijoj“, – atkreipė dėmesį viena grupės narė.
Žmonės piktinosi, kad toks kelio ženklas Lietuvos keliuose sutinkamas itin retai, todėl reikia stabtelėti, kad suprantum, kaip važiuoti.
„Bet juk nesustosi viduryje kelio ir nežiūrėsi, kaip čia pagal tuos ženklus dabar važiuoti“, – komentavo tokio ženklo nematęs vairuotojas.
Vienas kitam antrino ir kiti komentatoriai. Vienas rašė: „Zarasiškiai pirmą žiedą gyvenime pamatė, prasidėjo panika, baisu pagalvoti, jeigu šviesoforą pastatytų, kamščiai būtų, panikos pilnomis akimis miestelėnai sumaištį keltų mieste“.
„Aš atvažiavau į Zarasus nuo Ignalinos pusės. Tai reikėjo laiko sustojus susigaudyt, kaip čia kas, kaip judėjimas vyksta. <...> Kai pažįsti pasikeitimą ok, pirmą kartą važiuojant tikrai reikėjo pagalvot“, – sakė dar vienas.
Portalas Lrytas pasidomėjo, ką reiškia tokia ženklų kombinacija ir kaip vairuotojams reikėtų elgis kelyje.
„Regitros“ atstovas paaiškino, kad tokia kombinacija reiškia, jog apvažiavus žiedą reikia važiuoti į kairėje esančią važiuojamąją dalį, o ne į tą pačią, iš kurios atvažiuota.
Minėtas kelio ruožas, kuriame įrengta kelio ženklų kombinacija, priklauso AB „Via Lietuva“.
Šiuo metu ten vykdomi magistralinio kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis 180-ajame kilometre esančio viaduko rekonstrukcijos darbai, kuriuos atlieka rangovas UAB „Tilsta“.
Zarasų rajono savivaldybės viešųjų ryšių atstovė Jurgita Ulkienė sako, kad ženklų kombinaciją įrenginėjo ne savivaldybė, o „Via Lietuva“ tad, kodėl pasirinkta tokia kombinacija, galima tik spėti. Anot jos, ji galėjo būti pasirinkta dėl to, jog žiedinė sankryža sunkiasvoriam transportui pasirodė per ankšta išsisukti įprastu būdu, todėl buvo nurodytas alternatyvus apsisukimo variantas.
„Tačiau tai – tik prielaida, kurią galėtų patvirtinti tik minėti kelio savininkas ar darbų rangovas“, – portalui Lrytas komentavo J.Ulkienė.
Ji priminė, kad viaduko rekonstrukcijos darbai pradėti šių metų rugpjūčio 5 d. ir planuojama juos užbaigti iki 2026 m. gruodžio mėn. Rekonstrukcijos metu viadukas yra visiškai uždarytas, o transporto srautas, įskaitant specialųjį ir viešąjį transportą, nukreiptas laikinuoju apvažiavimu per Turmanto gatvėje įrengtą žiedinę sankryžą.
Paaiškino, kaip vairuotojams važiuoti
„Via Lietuva“ portalui Lrytas teigė, kad vykdant valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis 180,031 km viaduko rekonstrukcijos darbus, buvo parengta laikinų eismo organizavimo sprendinių schema darbų laikotarpiui.
„Laikinai suformuotoje žiedinėje sankryžoje siekdami užtikrinti sklandų sunkiasvorio transporto judėjimą, projektuotojai numatė įrengti informacinį kelio ženklą „Važiavimo schema“ (važiavimo maršrutas, kai sankryžoje uždrausti tam tikri manevrai arba kai važiavimo kryptis yra sudėtinga) su papildoma lentele su užrašu „Krovininiai automobiliai“, kuri reiškia, kad ženklas galioja tik krovininiams automobiliams ir jų junginiams, kurių didžiausioji leidžiamoji masė viršija 3,5 tonos“, – rašoma atsiųstame paaiškinime.
Taip pat pažymima, kad įrengti minėti ženklai nurodo sunkiasvorio transporto priemonių važiavimo kryptį laikinoje žiedinėje sankryžoje. Dėl didesnių gabaritų šių transporto priemonių vairuotojams neįmanoma tiesiogiai pasukti į dešinę Utenos / Kauno kryptimi, todėl, vadovaujantis kelio ženklu „Važiavimo schema“ nurodyta schema, norint pasukti į dešinę, būtina apsisukti žiedinėje sankryžoje.
