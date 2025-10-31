Pasitikrinkite: skelbia, kada lapkritį policija vykdys patikrinimus keliuose

Lapkričio 1-3 d. – saugos diržų, vaikams skirtų specialių sėdynių (prisegimo sistemų), saugos šalmų naudojimo kontrolė. Taip pat transporto priemonių vairuotojų veiklos, nesusijusios su vairavimu (naudojimasis mobiliojo ryšio priemonėmis vairuojant, kai neturima laisvų rankų įrangos, ir pan.), kontrolė.
Lapkričio 5-7 d. ir 28-30 d. – pėsčiųjų, dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų kontrolė. T. y., bus stebima, ar šie eismo dalyviai tamsiuoju paros metu naudoja matomumą gerinančias saugos priemones – atšvaitus, ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais elementais, šviečiančius žibintus.
Lapkričio 9-11 d. – transporto priemonių, tarp jų ir dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių, vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai.
Lapkričio 12-14 d. ir 24-26 d. – vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal Kelių eismo taisykles, kontrolė.
Lapkričio 17-23 d. – krovininių automobilių ir autobusų kontrolė. Tai Europos kelių policijos tinklo ROADPOL (angl. European Roads Policing Network) inicijuota priemonė, kurią vykdys daugelio Europos šalių kelių policijos pajėgos.