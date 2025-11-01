Konferencija
Pasislėpė nuo vairuotojų, bet ne internautų: užsimaskavęs trikojo prižiūrėtojas kaitina socialinius tinklus

2025 m. lapkričio 1 d. 21:08
Lrytas.lt
Policijos naudojami mobilūs greičio matuokliai, geriau vairuotojams žinomi kaip trikojai, – jokia naujiena. Tačiau didelio internautų dėmesio sulaukė nuotrauka, kurioje matyti itin išradingai pasislėpę pareigūnai, pastatę trikojį šalia judraus kelio.
Šiuo užfiksuotu kadru socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijęs Karolis Margelis ironizuodamas rašo, kad pareigūnams taip gerai užsimaskavus gali prireikti ieškoti, kas juos ištrauks iš pievos. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad pareigūnai, pasistatę trikojį prie kelio, esančio šalia Lietuvos-Lenkijos sienos, yra nulėkę nuo kelio.
Tačiau geriau įsižiūrėjus, aiškiai matyti, kad pareigūnai atokiai paliko automobilį, kad šis vairuotojams nesukeltų įtarimo. Be to, judrioje „Via Baltica“ magistralės šalikėlėje ilgesniam laikui palikti automobilį yra nesaugu.
Po įkeltu įrašu internautai rašė, kad tai ne pirmas kartas, kai ten policininkai palieka trikojį. Pasak vairuotojų, šioje kelio atkarpoje pareigūnai ne taip jau retai stato mobilius greičio matuoklius. Kiti svarstė, kad pareigūnai, galbūt, daro aplinkosauginį pažeidimą, nes važiavo pieva. Dalis jų juokavo, kad trikojį pastatęs asmuo „metė kelią dėl takelio“.
