Bratislavoje nustatytas judėjimo šaligatviais greičio apribojimas: pėstieji galės gauti baudą

Slovakijos parlamentas patvirtino pasiūlymą nustatyti maksimalų greičio apribojimą visiems kelių eismo dalyviams, nuo pėsčiųjų iki dviratininkų, riedutininkų, paspirtukų ir elektrinių paspirtukų vairuotojų.
Tačiau nustatytas 6 kilometrų per valandą greičio apribojimas pralinksmino interneto vartotojus ir paskatino juos sukurti gausybę memų apie greitį viršijančius pėsčiuosius arba apie tai, kad jiems galbūt reikės vaikščiotojo pažymėjimo.
Šį apribojimą viršijantys šaligatvių naudotojai gali būti baudžiami iki 100 eurų bauda, nors kol kas nėra aišku, kaip policija užtikrins šio įstatymo, įsigaliosiančio kitų metų sausio 1 d., laikymąsi.
Pėsčiųjų ir dviratininkų interesams atstovaujančios grupės „Cyklokoalicia“ pirmininkas Danas Kollaras sukritikavo šį įstatymą, pavadindamas jį beprasmišku ir pareikšdamas, kad praeitą mėnesį priimti pakeitimai jokiu būdu nėra pateisinami.
„Judant tokiu mažu greičiu sunku išlaikyti pusiausvyrą ir netgi trejų ar ketverių metų vaikai (važiuodami dviračiais) dažnai jį viršija“, – naujienų agentūrai AFP sakė jis.
Jis sakė, kad šiuo įstatymu sukuriama situacija, „kai vaikai kasdien pažeidinėja įstatymus, o mes jiems aiškiname, kad tai normalu“.
Prezidento nepasirašyti įstatymo prašė ir „Susirūpinusių mamų“ grupė.
Policijos statistikos duomenimis, praėjusiais metais eismo įvykiuose žuvo 67 pėstieji ir 22 dviratininkai arba paspirtukų vairuotojai, tačiau policija ant šaligatvio įvykusių eismo įvykių atskirai nefiksuoja.
Nuo tada, kai 2023 m. į valdžią atėjo nacionalistas premjeras Robertas Fico, jo vyriausybė priėmė daugybę teises ribojančių teisės aktų pakeitimų, įskaitant konstitucijos ir baudžiamojo kodekso pakeitimus, dėl kurių kilo protestai.
BratislavaribojimaiGreitis
