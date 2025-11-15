Trūkus kantrybei stabdo autobusus ir keleivius išprašo lauk: „Kol kas vairuotojai susitvarko patys“

Pasitaiko atvejų, kai į prašymus pritildyti telefonų garsą keleiviai nereaguoja, vairuotojams tenka stabdyti autobusą ir išlaipinti nustatytos tvarkos nesilaikantį jaunimą.
Kad tokio pobūdžio problemų pasitaiko, pripažino ir VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ (KKT) vadovas Gintaras Neniškis.
Pasak jo, viešojo transporto keleivių vežimo taisyklėse yra punktas, draudžiantis autobusuose garsiai klausytis muzikos, skleisti triukšmą ir pan., nes triukšmas trikdo vairuotojų darbą ir keleivių ramybę.
„Yra buvę ir dabar pasitaiko nusiskundimų iš keleivių, o ir patys vairuotojai skundžiasi. Bet yra ir tokių atvejų, kai keleiviai skundžia vairuotojus, kurie visu garsu radijo klausosi“, – pasakojo G.Neniškis.
Jis pažymėjo, kad vairuotojas turi teisę nuspręsti, kaip drausminti keleivius, kurie nesilaiko nustatytų taisyklių. Jei nereaguojama į pastabas gražiuoju, autobusas stabdomas ir triukšmadariai išprašomi lauk.
„Nepamenu atvejo, kad būtų tekę kviesti policijos pareigūnus, kol kas vairuotojai susitvarko patys. Tiesiai už jų kabinos yra lipdukai, kuriuose aiškiai parodyta ko negalima daryti, ir kaip negalima elgtis viešajame transporte. Ne visi mato, ne visi laikosi“, – kalbėjo G.Neniškis.
Anot jo, triukšmas – ne vienintelė ir ne pagrindinė problema, kurią tenka spręsti po miestą kursuojančių autobusų vairuotojams. Yra tokių keleivių, kurie tyčia spjaudosi, mėto šiukšles, gadina inventorių, net daužo autobusų langus.
Tiesa, pripažino KKT vadovas, dabar tokių keleivių sumažėję, nes viešajame transporte įtaisytos kameros.
„Žmonės žino, kad viskas fiksuojama, tai juos drausmina. O dar labai gera drausminimo priemonė, kuomet tėvams tenka mokėti už vaikų padarytą žalą. Tada ilgai jie tai atsimena“, – šypsojosi G.Neniškis.