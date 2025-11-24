AutoRadaras

Savaitės lakstūnės titulą praėjusią savaitę Kauno policija suteikė jaunai vairuotojai – važiavo taip, kad liko be teisių

2025 m. lapkričio 24 d. 16:13
Kauno apskrities VPK
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę, lapkričio 17 – 23 dienomis, toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi Kelių eismo taisyklių. Per savaitę Kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 520 greičio viršijimo atvejus.
Savaitės lakstūnė užfiksuota lapkričio 20 d. apie 10 val. 15 min. Automobilis „Volvo S60“, vairuojamas moters (gim. 1999 m.), kelyje Kaunas – Zarasai – Daugpilis, kur maksimalus greitis siekia 90 km/val., skriejo 148 km/val. greičiu. Vairuotojai surašytas administracinio nusižengimo protokolas (pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus, leistiną greitį viršijus daugiau nei 50 km/val., vairuotojai kuriam laikui lieka be teisių - red. past.).
Lapkričio 23 d. apie 23 val. Kaune, Karaliaus Mindaugo g., automobilį „VW Golf“ vairavo girtas vyras (gim. 1992 m.). Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,29 prom.
Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas girtiems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune ir Kauno rajone patikrino virš 5,5 tūkst. transporto priemonių. Išaiškinti 6 girti vairuotojai (girtumo laipsnis svyravo nuo 0,59 iki 2,29 prom.).
Girti vairuotojai rinkosi ir kitas transporto priemones – lapkričio 17 d. apie 14 val. 10 min. Kėdainių r., Stasiūnų kaime, dviratį vairavo girtas vyras (gim. 1986 m.). Dviratininkui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,61 prom.
Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 14 girtų vairuotojų, 26 vairuotojus, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės, dar 47 vairuotojus, kurie vairuodami naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis.
greičio viršijimasKelių eismo taisyklių (KET) pažeidėjaiKauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
