Policija patikrino vilkikų vairuotojus: prigavo girtų ir fiksavo daugybę kitų pažeidimų

Lapkričio 17–23 d. policijos pareigūnai, bendradarbiaudami su Lietuvos transporto saugos administracijos darbuotojais, daugiausia dėmesio skyrė krovininių automobilių ir autobusų kontrolei ir kaip šių transporto priemonių vairuotojai laikosi Kelių eismo taisyklių.
Vykdyta Europos kelių policijos tinklo ROADPOL (angl. European Roads Policing Network) inicijuota prevencinė priemonė.
Patikrinta daugiau nei 5 360 transporto priemonių, tarp jų 33 proc. – įregistruotos užsienio šalyse. Išaiškintas 161 Kelių eismo taisyklių pažeidimas, didžiąją jų dalį (86 proc.) padarė vairuotojai, vairavę Lietuvoje įregistruotas transporto priemones.
Tarp pažeidėjų – 4 neblaivūs vairuotojai: Kalvarijos savivaldybėje, magistraliniame kelyje A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai, krovininio automobilio „Mercedes-Benz“ vairuotojui, 47 metų Ukrainos piliečiui, nustatytas 0,51 promilės neblaivumas. Panevėžyje, sunkvežimį vairavusiam 46 metų lietuviui nustatytas 0,45 promilės neblaivumas.
Kelių eismo taisyklių pažeidimai (147), kuriuos padarė krovininių automobilių vairuotojai:
♦ Saugos diržų nenaudojimas – 25 atvejai.
♦ Didžiagabaričių krovinių vežimo tvarkos nesilaikymas – 24 atvejai.
♦ Tachografų naudojimo tvarkos pažeidimai – 7.
♦ Neblaivūs vairuotojai – 4.
♦ Darbo ir poilsio tvarkos nesilaikymas – 3 atvejai.
♦ Transporto priemonės techninės būklės pažeidimai – 2.
♦ Kiti Kelių eismo taisyklių pažeidimai – 82.
Patikrinta daugiau nei 4 530 krovininių automobilių, daugiausia Marijampolės ir Klaipėdos apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų prižiūrimose teritorijose. Daugiausia pažeidimų nustatė Kauno (45), Klaipėdos (25), Utenos ir Vilniaus (po 14) apskričių bei Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kelių policijos valdybos (26) pareigūnai.
Buvo patikrintas ir 831 autobusas, iš jų 92 proc., įregistruoti Lietuvoje. Išaiškinta 14 pažeidimų: 6 saugos diržų nenaudojimo atvejai ir 8 kiti pažeidimai.
Praėjusiais metais vykdytos analogiškos priemonės metu, patikrinus daugiau nei 4 890 padidinto pavojaus transporto priemonių, išaiškinti 138 Kelių eismo taisyklių pažeidimai, tarp jų 8 neblaivūs vairuotojai, vairavę krovininius automobilius.
Šiais metais tai buvo trečioji tikslinė priemonė, skirta sustiprintai krovininių automobilių, autobusų ir jų vairuotojų kontrolei. Per jas policijos pareigūnai patikrino daugiau negu 15 350 tokių transporto priemonių ir nustatė 452 KET pažeidimus, tarp kurių 15 neblaivių vairuotojų (krovininių automobilių).
Tai jau 9-oji įvykdyta Europos kelių policijos tinklo ROADPOL inicijuota prevencinė priemonė šiais metais. Gruodį bus surengta dar viena Europos kelių policijos tinklo ROADPOL inicijuota prevencinė priemonė – transporto priemonių vairuotojų blaivumo patikrinimai.
Policijavilkikaivairuotojai
Rodyti daugiau žymių