„Regitroje“ pasitiks tik užrakintos durys: tiksliai išdėstė, kas keičiasi

Ilgą laiką šeštadieniais dirbusi bendrovė nuo metų pradžios savaitgalį lankytojų nepriėmė mažesniuose padaliniuose visoje Lietuvoje, o nuo vasario 2 dienos pagal naują darbo grafiką dirba ir penkiuose didžiuosiuose miestuose.
Taigi, ateinantis šeštadienis – vasario 7-oji – bus pirmas, kai Klaipėdoje lankytojai nebus priimami.
Šeštadieniais bendrovė nedirbti nusprendė po klientų srautų ir paslaugų teikimo analizės.
„Analizė aiškiai parodė, kad per pastaruosius kelerius metus klientų poreikiai smarkiai pasikeitė. Šeštadieniais klientų srautai nuosekliai mažėjo, nes vis daugiau žmonių transporto priemonių sandorius atlieka nebe turguose savaitgaliais, o automobilių salonuose ar tiesiog radę pardavėją internetu bet kurią savaitės dieną“, – naujienų portalui VE.lt nurodė „Regitros“ Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vadovė Ingrida Čiapė.
Nusprendus nedirbti šeštadieniais, „Regitra“ ilgiau – iki 18.30 val. – dirba darbo dienomis.
„Regitros“ atliktos klientų apklausos duomenimis, žmonėms svarbiausia paslaugas gauti po darbo valandų 16–18 valandos.
Tuo metu savaitgaliais darbas nebuvo efektyvus, nes beveik 40 proc. klientų transporto priemones registruoja ir vairuotojo pažymėjimus keičia nuotoliniu būdu, todėl atvykimų į padalinius poreikis mažėja apskritai, nurodė bendrovės atstovė.
„Šeštadieniais buvo atliekama gerokai mažiau operacijų nei darbo dienomis: vairuotojo pažymėjimų paslaugų buvo suteikiama 32 proc., o transporto priemonių registracijos – 40 proc. mažiau. Dėl to resursai šeštadieniais nebuvo naudojami pakankamai efektyviai“, – teigia I. Čiapė.
Anot jos, naujas darbo grafikas suderintas su su vairavimo mokyklomis, vežėjais, techninių apžiūrų centrais bei kitais partneriais, jie pokyčiams iš esmės neprieštaravo: „Konsultacijų metu reikšmingų rizikų neįžvelgta, o siūlomas grafikas įvertintas kaip tinkamas.“
I. Čiapė teigia, kad kol kas per anksti vertinti, ar naujas bendrovės darbo grafikas pasiteisino.
„Galutinį pokyčio efektyvumą bus galima objektyviai įvertinti tik praėjus ilgesniam laikui. Atidžiai stebime situaciją, kuri rodo sklandų darbą, o reikšmingų nusiskundimų iki šiol gauta nebuvo“, – sako ji.
Regitradarbo laikaspokyčiai
Rodyti daugiau žymių