Kaune – dar vienas grandiozinis projektas: jau planuoja naujo tilto statybas

Visokeriopa nauda
Pagal miesto bendrąjį planą Žeimenos tilto viziją parengė UAB „Kauno planas“. Kaip galėtų naujasis statinys atrodyti, atsižvelgta į vietos reljefą. Kol kas brėžiniuose atvaizduojama tik pagrindinė objekto funkcija – susisiekimas. Sprendimas dėl estetinės išvaizdos bus priimtas rengiant techninį projektą.
„Kai politikai apie didelius projektus pradeda kalbėti tik pieš rinkimus, pas mus procesai vyksta nuolat. Galvodami apie patogumus kauniečiams, žvelgiame ne tik į dabartį, bet ir į ateitį. Dėl to Kaune vienas statybas veja kitos. Prieš kelerius metus davėme pažadą pastatyti tris tiltus ir viaduką. Statybos ne tik prasidėjo ar įpusėjo – kai kur jos jau artėja pabaigos link. Naujos jungtys greitai palengvins kauniečių kasdienybę, nukreips transporto srautus nuo centrinių miesto gatvių“, – primena Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Iki šiol Šilainiai turi dvi pagrindines arterijas centro link – keliaujant Linkuvos gatve arba Baltų prospektu. Prasidedant mokslo metų pradžiai, šios dvi susisiekimo jungtys piko metu sulaukia didelio transporto srauto. Tai ypač pasijautė pernai rekonstruojant vadinamąją Milikonių įkalnę.
Miesto bendrajame plane numatytas naujasis tiltas, jungiantis Baltų pr. su Žeimenos ir Jonavos gatvėmis, neabejotinai sumažintų spūstis Neries krantinėje. Iki šiol pasitaiko atvejų, kai automobilių eilės nusidriekia iki pat planuojamos jungties vietos.
Ruošiamasi projektavimo darbams
„Kaunas yra upių miestas, todėl kiekviena papildoma jungtis – didžiulė nauda. Naujas tiltas ne tik tolygiau paskirstytų transporto srautus, bet ir palengvintų gyvenimą kone tankiausiai apgyvendintiems mikrorajonams – Šilainiams ir Eiguliams. Lygiagrečiai šilainiškiams pagerėtų susisiekimas su Kauno klinikomis. Tai neabejotinai pridėtų ir patogumo, ir greičio“, – sako Kauno vyriausiasis architektas Gedeminas Barčauskas.
Miesto vizijoje Žeimenos tiltas būtų skirtas ne tik automobilių eismui – čia taip pat numatomi pėsčiųjų ir dviračių takai. Lygiagrečiai planuojama įrengti ir garsą sugeriančias sieneles.
Galutiniai sprendiniai dėl juostų skaičiaus, takų pločio ir kitų techninių niuansų paaiškės atlikus eismo srautų modeliavimą. Pradėti tilto projektavimo darbus planuojama dar šiais metais.
Tiltų statybų pikas
2023-iųjų vasarą Kaune duotas oficialus startas didžiausiam miesto projektui – Santakos tilto statybai. Čia atlikta du trečdaliai visų suplanuotų darbų. Per pastaruosius metus stipriai pasistūmėjo ir antrojo tilto per Nemuną statybos – jos tarp salos ir Žemosios Fredos krantų jau įpusėjo.
Šių metų rudenį prasidėjo trečiojo tilto statybų paruošiamieji darbai. Tarp Senamiesčio ir Brastos gatvių matomos pirmosios sankasos.
Praėjusių metų pavasarį ties Ašigalio gatve startavo viaduko su greitėjimo ir lėtėjimo juostomis statybos per A1 magistralę. Darbų pabaiga – finišo tiesiojoje. Atidarymas numatomas jau šių metų pavasarį.