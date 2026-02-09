AutoRadaras

Klaipėdos policijos reidai: užfiksuota daugiau nei 30 be diržų važiavusių žmonių, neprisegti buvo ir 4 vaikai

2026 m. vasario 9 d. 15:13
Klaipėdos apskrities VPK
Vasario 2 – 8 d. Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos pareigūnai per vykdytas priemones didžiausią dėmesį skyrė vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją kontrolei, tikrino ar pėstieji ir dviratininkai segi atšvaitus, naudoja kitas matomumą gerinančias saugos priemones. Iš viso užfiksuoti 237 įvairūs KET pažeidimai, nustatytas vienas girtas vairuotojas.
Vasario 8 d. apie 11 val. 12 min. Klaipėdos r., magistraliniame kelyje Šiauliai–Palanga, sustabdytam 1961 m. gimusiam „Subaru“ vairuotojui nustatytas 0,5 prom. girtumas.
Dar du pareigūnų patikrinti vairuotojai neturėjo teisės vairuoti.
Vasario 2 d. apie 15 val. 48 min. Kretingoje, Tiekėjų g., patikrinus 1994 m. gimusį „Volkswagen“ vairuotoją, nustatyta, kad jis neturi teisės vairuoti, nes ji yra atimta, taip pat – vyras neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio telefonu.
Vasario 5 d. apie 19 val. 55 min. Klaipėdos r., sustabdžius 1986 m. gimusį automobilio „Skoda“ vairuotoją užfiksuota, kad teisės vairuoti jam yra atimta, transporto priemonei neatlikta privalomoji valstybinė techninė apžiūra ir neapdrausta privalomuoju draudimu.
Taip pat per savaitę užfiksuota, kad 28 vairuotojai ir trys keleiviai nesegėjo saugos diržų, neprisegti saugos diržais ar be specialios kėdutės vežti ir keturi vaikai. Dar 25 vairuotojai neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis, net 59 nepraleido pėsčiųjų.
Mobiliuoju greičio matuokliu per savaitę užfiksuotas 101 leistino greičio viršijimo atvejis.
